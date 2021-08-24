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24.08.2021 09:50
решение

Что нам стоит дом достроить?

Как муниципальное предприятие порадовало обманутых дольщиков в Нефтекамске
Текст: Айгуль Камаева
Российская газета - Экономика Поволжья № 191(8542)
Дата 13 июля 2021 года для жителей Нефтекамска стала исторической. В этот день 46 обманутых дольщиков АО "Интеграл" исключили из реестра по передаче жилых помещений по городу Нефтекамску. Получив долгожданные ключи от квартир, новоселы не могли сдержать слез и не скупились на слова благодарности и чиновникам, и новому застройщику - МУП "Нефтекамскстройзаказчик" РБ. Это предприятие взяло на себя важную социальную функцию: за два года достроило четыре проблемных дома, в общей сложности восстановив права 249 обманутых дольщиков.

Большинство этих людей в 2013-2014 годах заключили договоры долевого участия с акционерным обществом "Интеграл", вознамерившимся возвести в Нефтекамске пять многоквартирных домов. Один из них удалось завершить во время процедуры банкротства компании, но оставались еще четыре. Тогда и приняли решение - впервые в Башкирии - применить механизм завершения строительства путем смены застройщика. Так в мае 2019 года МУП "Нефтекамскстройзаказчик" РБ приняло от банкрота четыре недостроя. Три были готовы на 70, 80 и 90 процентов, последний - лишь на 12 процентов, то есть был практически на "нулевом цикле", как говорят строители.

Важно подчеркнуть: кроме проблемных домов муниципальное предприятие продолжало выполнять свои обязательства по возведению многоквартирных домов и социальных объектов. Так, к примеру, в конце прошлого года "Нефтекамскстройзаказчик" РБ завершил строительство детсада на 260 мест, а в начале 2021-го - провел реконструкцию полилингвальной школы на улице Нефтяников.

Первые два дома, куда заселились 140 обманутых дольщиков, застройщик сдал в сентябре 2019 года. Еще 63 семьи в июне 2020-го отпраздновали новоселье в третьем доме. Больше всего сил и средств ушло на завершение девятиэтажки, той самой, что была на начальной стадии.

- Мы сразу начали плотно работать с инициативной группой дольщиков, встречались каждые две-три недели. Ведь если людей не слушать, любая мелкая проблема превратится в снежный ком. А тех, кому не могли помочь сами, направляли в соответствующие инстанции, - рассказывает директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" РБ Валерий Дзиневский.

Кстати, решая проблемы последних 46 дольщиков, одновременно "Нефтекамскстройзаказчик" обеспечил жильем шестерых детей-сирот, причем квартиры им предоставили в чистовой отделке. А благодаря индивидуальному газовому отоплению (во всех кухнях дома установлены европейские котлы, на крыше - дымоходы), а также окнам премиум-класса (результат модернизации производства оконных конструкций из ПВХ на предприятии) жильцы существенно сэкономят на коммунальных платежах.

Кроме того, застройщик по собственной инициативе возвел рядом с новым домом первую в Нефтекамске игровую оздоровительную площадку-воркаут, где дети могут не только играть, но и заниматься на тренажерах.

- Для нас самое главное, что справедливость восторжествовала и люди не напрасно потратили свои деньги, нервы и силы, - подчеркнул Валерий Дзиневский.

Сейчас "Нефтекамскстройзаказчик" РБ переходит на проектное финансирование и в ближайшие три года планирует возвести в Нефтекамске еще четыре высотных дома.

На правах рекламы

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