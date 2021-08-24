Путин расширил территорию Сарова

Президент подписал указ о расширении территории закрытого города Сарова.

В Сарове находится федеральный ядерный центр. Город будет расширен в целях социально-экономического развития в соответствии с предложением правительства.

К Сарову присоединятся часть территорий Вознесенского муниципального района и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также часть Темниковского муниципального района Мордовии.

На присоединяемые территории распространится особый режим безопасного функционирования организаций, предусматривающий ограничения на въезд и постоянное проживание, на полеты летательных аппаратов и иные ограничения в соответствии с законодательством.