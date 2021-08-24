Жителя Кирова осудили на 18 лет за убийство полуторагодовалого ребенка

Областной суд признал 42-летнего жителя Кирова виновным в убийстве полуторагодовалого ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Следствие установило, что 11 мая 2021 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не менее 6 раз ударил мальчика по голове, а затем скинул с балкона 5 этажа. Ребенок погиб. Его мать в момент совершения преступления отлучилась в магазин - в тот день она вместе с приятельницей распивала спиртное в квартире осужденного.

Суд приговорил кировчанина к 18 годам и 15 дням лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

По итогам прокурорской проверки по факту ненадлежащей организации индивидуальной профилактической работы с семьей погибшего ребенка начальнику управления МВД по городу Кирову внесено представление.