В Башкирии экс-прокурора района осудили за взятку в 660 тысяч рублей

Новости

Netflix до конца года выпустит 43 новых фильма 09:15
В Челябинской области в ДТП с грузовиком погибли два человека 09:13
Фильм Александры Бутор "Мишень" покажут на "Окне в Европу" 09:10
МИД РФ: "Северный поток - 2" может быть запущен до конца года 09:08
Дебаты на "Первом" начались с вопросов демографии и безопасности 09:03
"Босс-молокосос 2" возглавил российский прокат 09:02
ЦБ предложил ограничить время сбоев в работе банковских приложений 09:00
Дюков: Российский клубный футбол остался на уровне начала 2000-х годов 08:55
Сан-Паулу вводит паспорта вакцинации 08:50
"Привет, Питер!": вышел трейлер "Человека-паука 3" на русском языке 08:34
Дюков уверен, что детские тренеры должны получать больше 08:32
Глава РФС считает, что у России нет своей тренерской школы 07:58
В Чите закрыли детский сад после отравления детей 06:35
Тропический шторм "Омаис" обрушился на Южную Корею 06:23
Погода в Москве 24 августа: Преимущественно без осадков и до +21 градуса 06:07
Онколог рассказал о жалобе пациентов перед диагнозом "рак желудка" 05:53
Власти США пообещали привить от COVID-19 эвакуированных из Афганистана 05:35
В Приморье военные установили рекорд на конкурсе "Морской десант" 05:10
Селевой поток повредил газопровод в Дагестане 04:50
Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов 04:33
Талибы для управления Афганистаном создадут совет из 12 человек 03:50
Врач Водовозов описал порядок действий после контакта с больным COVID-19 03:25
Al-Arabiya: В руки талибов попала американская военная техника 02:50
В Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров введен режим ЧС 02:21
Глава МИД России прибыл с рабочим визитом в Венгрию 01:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 09:16
Рубрика: Происшествия

В Башкирии экс-прокурора района осудили за взятку в 660 тысяч рублей

Текст: Айгуль Камаева

Восемь лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в 3,2 миллиона рублей - такое наказание назначил суд 42-летнему бывшему Учалинскому межрайонному прокурору. Его признали виновным в получение взятки в крупном размере. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

В Уфе экс-полицейских обвинили в продаже водительских удостоверений

Белорецкий межрайонный суд установил, что с 2016 по 2018 годы подсудимый получал от местного предпринимателя незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство и помощь в решении возникающих проблем. Уточняется, что бизнесмен, плативший прокурору, владел двумя предприятиями, занимающимися разработкой месторождений, добычей полезных ископаемых и обработкой природного камня. И когда прокуратура и другие контролирующие органы обнаруживали нарушения на этих предприятиях, прокурор не принимал соответствующие меры реагирования и, как следует из документов суда, оказывал давление на руководство органов контроля. То есть всячески помогал предпринимателю избежать привлечения к ответственности.

За два года прокурор получил взятку на общую сумму более 660 тысяч рублей, уточнили в управлении СКР по РБ. Данный факт выявили оперативники управления ФСБ России по РБ.

Подсудимый своей вины не признал. Первоначально Белорецкий межрайонный суд оправдал его, однако Верховный суд республики оправдательный приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении Белорецкий межрайонный суд вынес обвинительный приговор, назначив экс-прокурору восемь лет лишения свободы и крупный штраф в пятикратном размере взятки. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Борьба с коррупцией

Главное сегодня

МИД РФ: "Северный поток - 2" может быть запущен до конца года
Минтруд утвердил порядок информирования о сумме будущей пенсии
ЦБ предложил ограничить время сбоев в работе банковских приложений
Партии начинают предвыборные дебаты на радио и телевидении
Al-Arabiya: В руки талибов попала американская военная техника
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории