В Башкирии экс-прокурора района осудили за взятку в 660 тысяч рублей

Восемь лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в 3,2 миллиона рублей - такое наказание назначил суд 42-летнему бывшему Учалинскому межрайонному прокурору. Его признали виновным в получение взятки в крупном размере. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Белорецкий межрайонный суд установил, что с 2016 по 2018 годы подсудимый получал от местного предпринимателя незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство и помощь в решении возникающих проблем. Уточняется, что бизнесмен, плативший прокурору, владел двумя предприятиями, занимающимися разработкой месторождений, добычей полезных ископаемых и обработкой природного камня. И когда прокуратура и другие контролирующие органы обнаруживали нарушения на этих предприятиях, прокурор не принимал соответствующие меры реагирования и, как следует из документов суда, оказывал давление на руководство органов контроля. То есть всячески помогал предпринимателю избежать привлечения к ответственности.

За два года прокурор получил взятку на общую сумму более 660 тысяч рублей, уточнили в управлении СКР по РБ. Данный факт выявили оперативники управления ФСБ России по РБ.

Подсудимый своей вины не признал. Первоначально Белорецкий межрайонный суд оправдал его, однако Верховный суд республики оправдательный приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении Белорецкий межрайонный суд вынес обвинительный приговор, назначив экс-прокурору восемь лет лишения свободы и крупный штраф в пятикратном размере взятки. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.