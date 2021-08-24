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24.08.2021 12:59
Рубрика: Культура

В Кирове умерла народная артистка РФ Наталья Исаева

Текст: Оксана Ильина

На 61 году жизни скончалась актриса Наталья Исаева, сообщили в Кировском драматическом театре, где народная артистка России служила 38 лет. Она пришла сюда в 1983 году после окончания Свердловского театрального училища.

Фото: Пресс-служба министерства культуры Краснодарского края
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"На этой сцене я сыграла весь мировой репертуар. У меня практически не было маленьких ролей, разве что сама выпрашивала - чтобы поработать со старшими артистами, покайфовать рядом с ними" - процитировали слова Исаевой в сообщении театра.

Среди сотен персонажей Натальи Исаевой были Настасья Филипповна ("Идиот" Достоевского), Медея ("Медея" Разумовской), Жозефина ("Корсиканка" Губача), Мария Стюарт ("Мария Стюарт" Шиллера).

Наталья Исаева возглавляла Кировское отделение Союза театральных деятелей, работала со студентами, помогла открыть музей Драмтеатра. Звание народной артистки РФ ей присвоили в 2012 году.

Наталью Исаеву включили в число выдающихся артистов, прославивших современный российский театр - ее имя попало в первый том серии "Театр России. XXI век", издательства "Большая российская энциклопедия".

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