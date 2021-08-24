В Нижегородской области и Мордовии из-за пожаров введен режим ЧС

В Нижегородской области и Мордовии из-за природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации.

В МЧС России рассказали, что сейчас на территории Мордовского природного заповедника лес горит в двух местах. "В северо-западной части площадь активного горения составляет 10 гектаров, в северо-восточной части - 120 гектаров, а на территории городского округа город Первомайск - 2 гектара", - подчеркивается в сообщении.

Принято решение усилить авиационную группировку для борьбы с огнем. В регион 24 августа прибудут два вертолета и два самолета Бе-200ЧС.

Низовой пожар тушат в Мордовии с 3 августа. Быстро справится с огнем мешают неблагоприятные метеорологические условия. Не всегда удается быстро добраться до очагов возгорания из-за валежника, пишет агентство "Интерфакс".