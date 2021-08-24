В нижегородском зоопарке поселились смеющиеся кукабары

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" поселились редкие пернатые обитатели. Смеющиеся кукабары прибыли из Германии.

- Смеющаяся кукабара весьма популярна для европейских зоопарков, но не для российских. Два года у нас длился процесс согласования и оформления всех необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, прежде чем птицы прибыли к нам. Кроме того, еще месяц они находились на обязательном карантине. И вот, наконец, у посетителей "Лимпопо" появилась уникальная возможность увидеть и услышать этих редких, необыкновенных для нашей страны птиц, - сообщил генеральный директор нижегородского зоопарка "Лимпопо" Владимир Герасичкин.

Особенность птиц в звуках, которые они издают. Их общение похоже на человеческий хохот: таким образом они не только разговаривают друг с другом, но и обозначают границы своей территории. В зоопарке отметили, что птицы очень общительные и в то же время спокойные. К человеку они быстро привыкают и становятся практически ручными. В российских зоопарках кукабара (или гигантский зимородок) - редкость, родом эти птицы из Восточной Австралии. В нижегородском зоопарке их теперь две, самец и самка.