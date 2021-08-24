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24.08.2021 15:49
Рубрика: Общество

Онколог рассказал, кому нельзя прививаться от COVID-19

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Самарских пользователей соцсетей волнует, как влияет СOVID-19 на онкологических пациентов, показана ли им вакцинация, какие противопоказания существуют. Специалисты Центра управления регионом Самарской области передали вопросы в областное министерство здравоохранения. Разъяснения дал главный внештатный специалист по онкологии минздрава региона, доктор медицинских наук, главный врач самарского онкоцентра Андрей Орлов.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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- Рак - это хроническое заболевание. Каждый пациент, имеющий в анамнезе хронические заболевания, в том числе и онкологические, всегда тяжелее переносит любое инфекционное заболевание, к которым относится и COVID-19. При наличии хронических заболеваний, в том числе и онкологических, нужно максимально обезопасить себя, - отметил доктор.

По его словам, онкобольные должны сделать прививку. Врач отметил, что временные ограничения для вакцинации имеют те пациенты, которые проходят лечение в конкретный момент: получают противоопухолевую лекарственную терапию, лучевую терапию или только перенесли операцию и находятся в ослабленном состоянии.

Андрей Орлов также предоставил данные по статистике перенесенного коронавируса онкобольными в Самарской области:

- За прошлый год 5 913 пациентов с онкологическим заболеванием перенесли эту инфекцию и выздоровели. В этом году эта цифра больше: только за первое полугодие 4500 онкобольных заболели новой коронавирусной инфекцией и также выздоровели. Для онкологических больных при заболевании COVID-19 используются стандартные схемы лечения в зависимости от тяжести состояния.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Вакцинация от коронавируса

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