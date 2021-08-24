В Саратовской области в ДТП погибли три человека

Во вторник в Советском районе Саратовской области в ДТП с двумя автомобилями три человека погибли и один пострадал. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

Авария произошла в 14.30 по местному времени на 348 километре автодороги Р-228 Тамбов - Пенза - Саратов - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном. Столкнулись автомобили Renault Logan и ВАЗ-2111. В результате иномарка улетела в кювет.

В результате аварии погибли три человека, на месте ДТП от травм скончались водитель и пассажирка Renault Logan и пассажирка ВАЗ-2111, уточнили в госавтоинспекции.

Водителя ВАЗа госпитализировали в больницу. Причины аварии выясняются.