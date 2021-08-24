Валерий Мансуров: Наш принцип - строить качественно и в кратчайшие сроки

Более 20 новых школ, 20 детских садов, 15 культурных и медицинских учреждений, а также четыре бассейна построены в Башкирии благодаря специалистам группы компаний "СУ-10". Эта фирма уже давно доказала, что может справиться с самыми сложными задачами, выполнить работы качественно и в кратчайший срок. Неудивительно, что она выступает генеральным подрядчиком наиболее значимых объектов в республике.

- Мы начинали в 2002 году как небольшая компания с штатом всего десять человек, а теперь у нас трудятся более 1,5 тысячи человек. "СУ-10" выполняет полный цикл общестроительных работ своими силами, применяя новейшие технологии и материалы. Благодаря этому мы можем работать на более чем 20 объектах одновременно, - подчеркивает генеральный директор группы компаний "СУ-10" Валерий Мансуров.

Важно, что сегодня "СУ-10" не только строит дома и здания, выполняет земляные, электромонтажные, сантехнические и механизированные работы, но и сама занимается производством бетона, железобетона, металлоизделий, оконных и ограждающих конструкций. Этот факт дает ей главное преимущество перед конкурентами - тотальный контроль над всеми процессами и как результат - высокое качество. Кстати, в структуру "СУ-10" также входит управляющая компания, которая эксплуатирует построенные жилые дома.

Именно этот комплексный подход к решению поставленных задач помогает компании выигрывать тендеры на возведение самых сложных и важных для региона социальных объектов. Так, сегодня "СУ-10" строит новый корпус Республиканского кардиологического центра на улице Степана Кувыкина, сдача которого запланирована в 2022 году. Это десятиэтажное здание, где будут расположены отделения дезинфекции, утилизации, лучевой диагностики, анестезиологии и реанимации, кардио- и сосудистой хирургии, а также операционные блоки, дневной стационар и клинико-диагностическая лаборатория. Общая площадь здания - 32 тысячи квадратных метров. Строители стараются работать быстро и качественно. Они понимают всю ответственность, которая на них лежит, ведь новый хирургический корпус поможет обеспечить своевременное и современное оказание специализированной медицинской помощи при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2022 году группа компаний "СУ-10" планирует завершить строительство поликлинического отделения Республиканской клинической больницы имени Куватова площадью 17 тысяч квадратных метров. Оно рассчитано на 1500 посещений в смену. Уникальность поликлиники в том, что в ней будет оказываться не первичная медико-санитарная помощь, а специализированная.

По словам генерального директора группы компаний "СУ-10" Валерия Мансурова, самым сложным и трудоемким в этом проекте оказалась подготовка территории. Необходимо было выполнить демонтаж старой станции переливания крови и вынести наружные сети коммуникаций, которые занимали практически всю территорию, где была запланирована стройка. Но специалисты "СУ-10" с этим справились и теперь занимаются непосредственно работами по возведению здания.

Кипит работа и в уфимском микрорайоне Инорс, где в этом году компания "СУ-10" планирует сдать самую большую в республике школу. Ее площадь - 25 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 1650 мест в смену и станет частью большого образовательного центра, включающего в себя также детский сад и спортивный блок. Строители уже подвели в здание тепло, обустраивают фасады и витражи и приступили к внутренней отделке.

Не менее грандиозную работу выполняют рабочие группы компаний "СУ-10" в уфимском лицее N 21. В документах звучит "реконструкция", но в действительности это снос прежнего и возведение нового современного здания школы с отделкой. И это в кратчайшие сроки - на все работы у компании только 12 месяцев. Притом что школа занимает площадь восемь тысяч квадратных метров. Ее сдача планируется уже в этом году. Такие проекты - настоящий вызов для строителей, но "СУ-10" остается верна себе и всегда следует принципу: нет ничего невозможного и традиционно выполняет поставленную задачу четко и в срок.

Кстати, в прошлом году строители "СУ-10" успешно сдали в эксплуатацию хирургический корпус Республиканского клинического онкологического диспансера. Работы на объекте начались в августе 2017 года, а летом 2020 года его открыли первые лица республики. Через пару дней это девятиэтажное здание начали эксплуатировать по назначению: сегодня здесь размещаются оснащенные самым современным оборудованием поликлиника на 450 посещений в смену и стационар на 240 мест.

Группа компаний "СУ-10" за 19 лет работы на рынке внесла свой весомый вклад в развитие Уфы и региона. Именно она реализовала проекты по строительству Конгресс-холла, "Уфа-Арены", комплекса учебных зданий и общежитий Республиканской гимназии имени Рами Гарипова и многие другие. Также эта компания занималась комплексной застройкой микрорайонов "Южный" и "Колгуевский" в Кировском районе Уфы. Именно "СУ-10" по заданию правительства республики несколько лет назад в кратчайшие сроки возвела три жилых многоквартирных дома для людей, пострадавших от чрезвычайных ситуаций в Нуримановском и Иглинском районах. При этом компания строит и малоэтажные жилые дома по социальной программе, и целые жилые комплексы, а также объекты за пределами Башкирии: в Москве она возвела больничный блок, а в Пензе - целый микрорайон.

Как подчеркнул гендиректор группы компаний "СУ-10" Валерий Мансуров, главный принцип их работы - строить качественно и в кратчайшие сроки. Именно за это заказчики ценят компанию и доверяют ей самые сложные проекты. .

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