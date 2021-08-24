ВС РФ разъяснил, как при разводе делить то, что куплено на соцвыплаты

Полезное разъяснение сделал Верховный суд РФ после изучения материалов спора бывших супругов в Самарской области. Они делили нажитое в браке имущество, часть из которого была приобретена с помощью социальных выплат. И оказалось, что в таких случаях возникает сложный юридический момент, который могут не учесть даже некоторые суды. Именно поэтому толкование норм закона Верховным судом может оказаться необходимым для многих граждан, попавших в похожую ситуацию.

Главная формулировка Верховного суда звучит следующим образом - не все имущество супругов относится к общему и после развода делится пополам. Выплаты по целевым программам, например средства материнского капитала и пособия для приобретения жилья, считаются собственностью всей семьи, включая детей. Поэтому недвижимость, купленная с использованием таких средств, при разводе супругов делится на всех членов семьи.

А теперь расскажем о споре более подробно. В период брака супруги и их сын получили по федеральной целевой программе "Жилище" чуть больше полумиллиона рублей социальной выплаты на приобретение жилья. На эти деньги семья купила участок и начала строить на нем дом. Его, правда, не достроили.

Также в двух крупных банках было взято два кредита. На один приобрели машину. Второй пошел на строительство дома. Через некоторое время брак распался. И после развода бывший супруг отнес в суд иск о разделе имущества. Он просил 1/2 доли в праве собственности на землю и расположенный на нем дом. Также попросил распределить долги супругов по кредитному договору с банком на машину и взыскать с бывшей супруги полторы сотни тысяч рублей "за превышение ее доли в совместно нажитом имуществе".

А экс-супруга подала встречный иск. Попросила признать за их несовершеннолетним сыном право на 1/3 доли. Дальше был список, чего еще просила разделить бывшая жена. Это прицеп к легковому автомобилю, сам автомобиль, сделанные ею выплаты по каско и за постановку дома на кадастровый учет, расходы на благоустройство, на уплату земельного налога и членских взносов в ТСЖ, совместные долги супругов перед двумя банками и прочее.

Дело слушалось в Ставропольском районном суде Самарской области. Суд частично удовлетворил иск бывшего мужа и встречный иск бывшей жены. Экс-супругу достались 1/2 доли участка и дома на нем. Всего имущества на 1 099 382 рубля.

Доля в недвижимости, приобретенной на средства материнского капитала, принадлежит и детям

Экс-супруга получила 1/2 земельного участка с домом, автомобиль, бытовую технику - всего на сумму 1 214 182 рублей При этом она должна выплатить бывшему мужу компенсацию за 1/2 стоимости машины. Долг перед банком признан общим - по 29 126 рублей за каждым. В удовлетворении остальных требований суд отказал. Самарский областной суд согласился с такой схемой раздела. Суды пришли к выводу: стороны не обязаны регистрировать на ребенка право собственности на жилое помещение, соразмерное доле полученной субсидии. Но когда спор дошел до Верховного суда, там коллег поправили.

Верховный суд разъяснил: законом установлена обязанность по оформлению жилого помещения, приобретенного с использованием социальной выплаты, в собственность всех участвующих в программе и указанных в свидетельстве человек. Социальная выплата носит целевой характер, значит, приобретенное за счет этой выплаты имущество не может относиться к совместно нажитому в браке. Доли в праве на дом, построенный с использованием социальной выплаты, определяются исходя из равенства долей родителей и детей на средства социальной выплаты.

Суд напомнил, что к общему имуществу относятся полученные в браке пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения, они делятся исключительно между супругами. Дети должны признаваться участниками долевой собственности на объект недвижимости, приобретенный, построенный или реконструированный с использованием средств материнского капитала.

Верховный суд отменил решения нижестоящих судов в части раздела жилого дома как незаконные и направил дело на новое рассмотрение в районный суд.

Справка "РГ"

Что считать общим

К общему имуществу супругов относятся полученные каждым из них денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. К ним относятся суммы материальной помощи и суммы, выплаченные в связи с утратой трудоспособности. Об этом сказано в статье 34 Семейного кодекса РФ.

Не относятся к общему имуществу супругов целевые, персонифицированные выплаты. Это - средства материнского (семейного) капитала, выплаты за участие в боевых действиях для приобретения или строительства жилого помещения сотрудниками ОВД, компенсации морального вреда, пособия на детей, командировочные расходы.