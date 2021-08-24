Движение по улице Мясниковой в Новосибирске откроют на год раньше срока

Рабочее движение по улице Мясниковой в Новосибирске откроют уже в ноябре. Работы были рассчитаны на два года, однако мэр Анатолий Локоть поручил открыть трассу уже в этом году.

Глава города отметил востребованность магистрали для Калининского района. Планируется продолжить дорогу по ул. Мясниковой - вновь построенный почти 500-метровый участок соединит улицы Гребенщикова, Тюленина и Фадеева.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, работы ведутся в рамках городской программы при поддержке областного бюджета.

- Здесь когда-то была техническая дорога. Она пришла в негодность, поскольку строилась не по нормативам. Год назад мы построили участок дороги от Гребенщикова до Фадеева и планировали продолжать строительство. По проекту следующий участок должен был быть двухполосным. Мы приняли решение остановить строительство на год, чтобы разработать проект четырехполосной магистрали с освещением, тротуарами, остановками. И этим летом приступили к выполнению работ, - рассказал мэр Анатолий Локоть.

Специалисты сообщили, что дорога фактически является развязкой от храма Андрея Первозванного до улицы Фадеева. Во многом благодаря ей будет решена проблема транспортной доступности для трех микрорайонов. В следующем году здесь появятся две остановки общественного транспорта, три светофорных объекта.

Анатолий Локоть еще раз подчеркнул, что данный объект - переходящий и его сдача запланирована на следующий год. Однако глава города дал поручение открыть рабочее движение по улице Мясниковой уже в этом году - не позже ноября.

Справка "РГ"

Протяженность строящегося участка дороги от ул. Мясниковой, 6 до ул. Тюленина - 460 метров. Директор подрядной организации "СпецТрансСтрой" Сергей Арапов сообщил, что на стройплощадке сделана выемка грунта, вскоре здесь оборудуют ливневую канализацию. На всем участке будет уложен геотекстиль, после чего завезут песок и щебень. Сверху уложат два слоя асфальта. Гарантия на дорожное покрытие - три года. По обеим сторонам дороги сделают тротуары. Стоимость всех работ - почти 105 миллионов рублей.