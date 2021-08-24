Движение по улице Мясниковой в Новосибирске откроют на год раньше срока

Новости

У вожатых детского лагеря под Ярославлем нашли COVID-19 16:52
Патрушев: Запад может строить лишь нежизнеспособные режимы, как в Афганистане 16:46
Житель Ирландии обнаружил кольчугу времен норманнского вторжения 16:43
Обнаружен самый быстро вращающийся астероид в Солнечной системе 16:35
Сильный пожар подошел к Первоуральску и Екатеринбургу 16:32
Минобороны РФ заказало у "Калашникова" зенитные ракеты и автоматы АК-12 16:21
Семь человек отравились неизвестным веществом в Германии 16:16
В Ярославле уволили избивших пациентку санитаров 16:14
Роспотребнадзор: Учителя не обязаны носить маски в школах 16:10
Путин освободил Рассохова от должности зампредседателя СК РФ 16:02
Ученые предложили новый метод обработки данных интернета вещей 15:53
Минобороны заключило контракты на поставку танков Т-90М "Прорыв" 15:50
На выплаты пенсионерам и военным потратят 500 млрд рублей 15:51
Умер основатель культовой группы UB40 Брайан Треверс 15:51
Инфекционист оценил открытие антитела, защищающего от всех штаммов ковида 15:40
ГД предложила TikTok ввести технологию удаления незаконного контента в РФ 15:36
Путин утвердил Лаврова главой делегации на Генассамблею ООН 15:33
Лавров: Москва не хочет видеть американских военных в Центральной Азии 15:27
Собянин: В Москве не планируется вводить жесткие ограничения из-за COVID-19 15:26
Лиц старше 60 лет могут допустить к испытаниям "КовиВака" в сентябре 15:20
Путин проведет президиум Госсовета по теме образования 15:20
Минобороны заказало новые командные ракеты 15:14
Ученые предсказали сроки наступления новых пандемий 15:00
Врач рассказал, как психологически подготовить ребенка к школе 15:00
Ресурсная база "Северного потока-2" готова к запуску 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 15:51
Рубрика: Власть

Движение по улице Мясниковой в Новосибирске откроют на год раньше срока

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Рабочее движение по улице Мясниковой в Новосибирске откроют уже в ноябре. Работы были рассчитаны на два года, однако мэр Анатолий Локоть поручил открыть трассу уже в этом году.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

 Глава города отметил востребованность магистрали для Калининского района. Планируется продолжить дорогу по ул. Мясниковой - вновь построенный почти 500-метровый участок соединит улицы Гребенщикова, Тюленина и Фадеева.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
На гостевых маршрутах Новосибирска появятся выделенные полосы

Как сообщили в пресс-центре мэрии, работы ведутся в рамках городской программы при поддержке областного бюджета.

 - Здесь когда-то была техническая дорога. Она пришла в негодность, поскольку строилась не по нормативам. Год назад мы построили участок дороги от Гребенщикова до Фадеева и планировали продолжать строительство. По проекту следующий участок должен был быть двухполосным. Мы приняли решение остановить строительство на год, чтобы разработать проект четырехполосной магистрали с освещением, тротуарами, остановками. И этим летом приступили к выполнению работ, - рассказал мэр Анатолий Локоть.

 Специалисты сообщили, что дорога фактически является развязкой от храма Андрея Первозванного до улицы Фадеева. Во многом благодаря ей будет решена проблема транспортной доступности для трех микрорайонов. В следующем году здесь появятся две остановки общественного транспорта, три светофорных объекта.

 Анатолий Локоть еще раз подчеркнул, что данный объект - переходящий и его сдача запланирована на следующий год. Однако глава города дал поручение открыть рабочее движение по улице Мясниковой уже в этом году - не позже ноября.

Справка "РГ"

Протяженность строящегося участка дороги от ул. Мясниковой, 6 до ул. Тюленина - 460 метров. Директор подрядной организации "СпецТрансСтрой" Сергей Арапов сообщил, что на стройплощадке сделана выемка грунта, вскоре здесь оборудуют ливневую канализацию. На всем участке будет уложен геотекстиль, после чего завезут песок и щебень. Сверху уложат два слоя асфальта. Гарантия на дорожное покрытие - три года. По обеим сторонам дороги сделают тротуары. Стоимость всех работ - почти 105 миллионов рублей.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

Главное сегодня

Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Лавров: Москва не хочет видеть американских военных в Центральной Азии
Собянин предложил отменить масочный режим для учителей на уроках
СК расследует исчезновение детей в Тюмени, где нашли убитой школьницу
Минцифры объяснило, как борется с цифровыми мошенниками
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных