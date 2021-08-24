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24.08.2021 08:56
Рубрика: Власть

Какую технику омского производства показали на форуме "Армия-2021"

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омский завод транспортного машиностроения на форуме "Армия-2021" представил десяток образцов военной, инженерной и спасательной техники.
Фото: Омсктрансмаш Фото: Омсктрансмаш
Фото: Омсктрансмаш

Линейка моделей выглядит внушительно. Посетители выставки могут увидеть боевые машины БМ-1 системы ТОС-1А, танки Т-55АМ и Т-80У, БРЭМ-80У, а также плавающий транспортер ПТС-4, специальную гусеничную бронированную пожарную машину 575А. Кроме того, на площадке представлены переправочно-десантный паром ПДП, мостоукладчики ММК и ТММ-6, а также 40-футовый рефрижераторный контейнер REFC 40.

На открытой площадке Минобороны можно познакомиться с натурными образцами огнемета и плавающего транспортера.

Фото: Омсктрансмаш

В рамках демонстрационной программы проходит показ ходовых и огневых возможностей современных модификаций танков Т-80 и тяжелой системы ТОС-1А.

Фото: Константин Завражин/РГ
В подмосковном парке "Патриот" открылся форум "Армия-2021"

Живой интерес посетителей парка "Патриот" вызывает новейший танк Т-80БВМ. Это усовершенствованная версия танка Т-80БВ с возросшими основными боевыми качествами: огневой мощью, защищенностью и маневренностью, модернизированным прицелом. Накануне танк успешно прошел тестовые испытания по преодолению водных преград и пересеченной местности. Первая партия такой техники уже оправлена в войска.

- Машина имеет неоспоримое преимущество в эксплуатации при низких температурах. В этом году мы доказали, что и в любых других условиях она боеспособна, - заявляет гендиректор "Омсктрансмаша" Игорь Лобов.

Форум завершится 28 августа.

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