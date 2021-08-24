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24.08.2021 09:42
Рубрика: Культура

Максим Дунаевский привезет в Новосибирск музыкальный фестиваль

Текст: Наталья Решетникова
В Новосибирске в первых числах октября пройдет фестиваль-конкурс "Музыкальное сердце театра". Вместе с одноименной национальной премией он был учрежден еще в 2005 году при поддержке правительства Москвы. С 2021 года президентом фестиваля и премии является народный артист России, автор музыки к десяткам театральных постановок и фильмов Максим Дунаевский.

Как отметили организаторы, в 2021 году фестиваль и вручение премии возобновлены после долгого перерыва и представлены в новом формате. Генеральный директор проекта "Музыкальное сердце театра" Дмитрий Калантаров отметил, как важно было возродить фестиваль и премию именно в 2021 году.

Фото: Елена Дорофеева
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- Пандемия наложила серьезный отпечаток на всю театральную отрасль. В первую очередь пострадали именно музыкальные спектакли, как самые технологичные и затратные. Фестиваль и премия поспособствуют обретению уверенности в завтрашнем дне, которая сейчас так нужна авторам, постановщикам, исполнителям. Также это возродит интерес широкой аудитории к музыкальному театру, позволит зрителям оценить лучшие образцы современных спектаклей, - рассказал Дмитрий Калантаров.

В течение десяти дней - с первого по 11-е октября - на сценах Новосибирского академического молодежного театра "Глобус" и Новосибирского музыкального театра зрители смогут увидеть лучшие постановки, представленные на конкурс театрами страны.

Также у зрителей будет возможность в режиме онлайн наблюдать за церемонией награждения и следить за работой творческой лаборатории, в работе которой примут участие десять авторско-постановочных команд. Авторы лучших произведений получат возможность воплотить свои идеи на сценах российских театров. Куратор лаборатории - режиссер, многократный обладатель "Золотой маски" Алексей Франдетти.

Победителей премии "Музыкальное сердце театра" определят более 100 человек, входящих в состав жюри. Это известные деятели культуры, члены созданной Академии современного музыкального театра.

По итогам голосования на официальном сайте проекта также будет вручена "Премия зрительских симпатий". Церемония награждения призеров конкурса состоится в Новосибирском театре оперы и балета.

Справка "РГ"

"Музыкальное сердце театра" - театральный проект, посвященный исключительно современным музыкально-драматическим спектаклям: рок-операм, мюзиклам, опереттам, музыкальным комедиям, операм-драмам, саундрамам, лайт-операм. Миссия проекта - содействие талантам в сфере музыкального театра, поддержка авторов, постановщиков, исполнителей.

Среди лауреатов премии прошлых лет - поэты Юлий Ким и Юрий Ряшенцев, композиторы Максим Дунаевский и Александр Журбин, актеры Екатерина Гусева и Максим Леонидов, дирижеры Алексей Людмилин и Евгений Загот, режиссеры Борис Мильграм, Иван Поповски и другие.

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