Малый бизнес получает субсидии на развитие в рамках нацпроектов

Все больше представителей сферы красоты принимают решение оформиться самозанятыми. И неудивительно - благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" им предложены комфортный налоговый режим и льготные кредиты.

На Алтае первый заем на развитие профессиональной деятельности в Алтайском фонде финансирования предпринимательства получила нейл-дизайнер Анастасия Туравинина из Благовещенского района. Теперь она сможет открыть свой салон красоты в районном центре.

"Свое дело я начала почти пять лет назад - в центре занятости мне дали субсидию и помогли официально зарегистрироваться, - рассказала "РГ" Анастасия. - Сначала работала на дому, затем арендовала небольшое помещение. Но всегда мечтала о просторной студии. И вот на свои сбережения удалось приобрести подходящее помещение, а на ремонт и оборудование денег уже не хватило, поэтому решила обратиться в фонд за поддержкой. Поскольку я работаю официально, то мне быстро согласовали и выдали максимально возможный кредит для самозанятых - почти 500 тысяч рублей сроком на два года. Этого должно хватить на ремонт и обустройство студии. Думаю, что проблем с погашением кредита не будет, ведь условия хорошие - всего 5,5 процента годовых".

Анастасия Туравинина активно участвует в профессиональных конкурсах и тренингах, совершенствует мастерство, поэтому у нее клиентура обширная. Чтобы попасть к ней на маникюр, жительницам Благовещенки и соседних сел приходится записываться за несколько недель. В нынешней студии у мастерицы всего один кабинет, где она делает и маникюр, и педикюр, что не совсем удобно. В собственном салоне, который Анастасия планирует открыть уже через два-три месяца, будут отдельные помещения для разных процедур, современное оборудование и уютный дизайн.

Владимирский предприниматель Ирина Седова, занимающаяся торговлей профессиональной косметикой и аксессуарами, признается: участие в нацпроекте стало для нее неожиданным. Прежде она не слишком верила в доступность мер поддержки по нацпроектам и была даже изумлена скоростью оформления документов и перечисления денег на счет. "Я зашла в центр "Мой бизнес" просто узнать о вариантах поддержки. Меня очень грамотно проконсультировали, потом неделю собирала нужные справки, еще примерно полнедели мы их проверяли и корректировали, и после подписания договора деньги поступили на счет в тот же день", - не перестает удивляться Ирина.

Она получила финансовую поддержку 500 тысяч рублей под 6 процентов годовых на приобретение профессиональной косметики для волос, а также парикмахерских аксессуаров. "Это большая помощь нашему бизнесу, потому что основной его проблемой была нехватка оборотных средств, - объясняет бизнесвумен. - Бывает, что мы даем отсрочку по платежам, запускаем акции с отсроченным платежом. При этом еженедельные заказы мы делаем, а на момент оплаты у нас не хватает нужной суммы, и мы начинаем скрести по сусекам. Теперь деньги на счету есть - чтобы не только пополнить складские запасы, но и ввести в ассортимент другие марки". По словам Ирины Седовой, предоставленная финансовая поддержка по-хорошему развязала руки: дала возможность чаще запускать различные акции, а также позволила большему числу клиентов предложить более выгодные условия для сотрудничества, пойти людям навстречу. Что особенно важно в условиях ковидных ограничений, когда всем нелегко. "Нам дают - мы даем, - объясняет свою позицию Ирина. - Запускаем цепочку добра, потому что благодаря мерам поддержки у нас тоже появилась возможность протянуть руку помощи людям, помочь им встать на ноги".