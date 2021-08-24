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24.08.2021 11:27

МегаФон назвал мобильную столицу области: это не Новосибирск и даже не город

Оператор выяснил, что главные фанаты всемирной паутины живут на станции Мочище Новосибирского района. Именно здесь один интернет-пользователь качает в среднем 13,3 ГБ трафика в месяц. Остальные лидеры из топ-3 населенных пунктов также расположены за пределами больших городов.
Фото: ПАО "МегаФон" Фото: ПАО "МегаФон"
Фото: ПАО "МегаФон"

На втором месте село Верх-Каргат Каргатского района с показателем 12,3 ГБ на абонента, на третьем - поселок Чикман в Чулымском районе: 12 ГБ. Это в 10 раз больше, чем средний уровень потребления трафика абонентов в сибирской сети МегаФона.

То, что самые "качающие" пользователи живут в сельской местности - закономерно, ведь для многих из них мобильный доступ - единственный способ выйти в интернет. Именно поэтому основной акцент в строительстве сети 4G МегаФон делает на районах области. С начала 2021 года компания за счет модернизации и установки новых базовых станций увеличила скорость мобильного интернета в 38 населенных пунктах региона, при этом 30 из них - села и деревни.

Впервые базовые станции МегаФона четвертого поколения появились в 22 небольших поселениях, где живут в общей сложности более 20 тысяч человек. С появлением 4G скорость мобильного интернета в сети выросла в среднем в 5 раз и теперь позволяет общаться по видеосвязи и смотреть кино онлайн без прерываний, дистанционно учиться и работать, удаленно получать госуслуги. Жители сел уже активно пользуются новыми цифровыми возможностями. Так, например, абоненты из села Заковряжино (Сузунский район) стали качать в 1,5 раза больше трафика, из села Кама (Куйбышевский район) - в 2, а в поселке Сосновка (Искитимский район) объем передачи данных вырос в 2,5 раза.

"Учитывая географические особенности нашего региона, покрытие сетью LTE удаленных населенных пунктов - непростая задача. Тем не менее только с начала этого года число сельских жителей области, которым доступен 4G МегаФона, выросло на 7%", - комментирует директор Сибирского филиала МегаФона Галия Сайфутдинова.

Активное строительство сети 4G позволило МегаФону увеличить среднюю скорость передачи данных в регионе. По данным независимого исследования Ooklа, за год она выросла на 30% и составляет 40,56 Мбит/с - это лучший показатель по результатам более 160 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в области.

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 70,4 млн клиентов.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"

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