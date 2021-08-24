На Алтае прокуратура занялась авторами вандальных надписей на скалах

Прокуратура Республики Алтай инициировала проверку вандальных выходок туристов, которые оставляют на скалах автографы и другие надписи. Поводом для проверки стал ролик в соцсетях, где хорошо видно, как такие "художники" пачкают природные памятники.

- На видеоролике, размещенном в социальных сетях, запечатлен момент, когда туристы наносят надпись на скалах вдоль Чуйского тракта недалеко от природного парка Чуй-Оозы в Онгудайском районе, - пояснила корреспонденту "РГ" помощник прокурора Республики Алтай Яна Туденева. - Если удастся установить нарушителей и их причастность к нанесению надписей, то они будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Другого наказания за такие нарушения законодательством не предусмотрено.

В прокуратуре отметили, что и это наказание за вандализм в республике появилось всего несколько лет назад, когда местные депутаты добавили в региональный закон об административных правонарушениях статью о несанкционированном нанесении надписей, рисунков, вывешивание объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на зданиях, сооружениях, природных, исторических и археологических памятниках, придорожных камнях, в транспорте и на иных объектах. В федеральном КоАП такое нарушение не упоминается, а вот на региональном уровне оно было узаконено, и теперь вандалам грозит штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей. Если же правонарушение совершило должностное лицо, то штраф составит уже от трех тысяч до пяти тысяч рублей, а если юридическое - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Традиция туристов оставлять на скалах надписи "Здесь был Вася" стала настоящим бичом для Республики Алтай. От вандалов каждый сезон страдают не только придорожные скалы, но и памятники природы, сохранившие исторические письмена древних людей - петроглифы. Волонтеры регулярно проводят акции по очистке скал, но вандальные надписи появляются снова.