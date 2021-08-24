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24.08.2021 13:15
Рубрика: Происшествия

Не прошу меня оправдать: Экс-глава "Зимней вишни" выступила в суде

Текст: Юлия Потапова
Сегодня в Заводском районном суде города Кемерово выступила с последним словом одна обвиняемых по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Экс-гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова не стала просить суд ее оправдывать.

Богданова сообщила, что проработала в руководящей должности меньше двух лет. И в момент ее трудоустройства никто не сказал ей о каких бы то ни было нарушениях, проблемах, конструктивных особенностях здания, которые бы препятствовали его безопасной эксплуатации. По ее словам, ни в какие подробности проектирования, строительства, ввода комплекса в эксплуатацию или изменений его функционального назначения никто из предыдущего руководстве ее не посвятил.

Еще один фигурант дела "Зимней вишни" частично признал вину

- Напротив, мне было предъявлено разрешение ввести объект в эксплуатацию, которое дало мне полную уверенность в том, что эксплуатация здания ТРЦ "Зимняя вишня" безопасна, законна, и я могу вполне спокойно там осуществлять свои обязанности, - сказала подсудимая. - Сразу же, с момента моего трудоустройства были проведены проверки всех систем жизнеобеспечения здания, в том числе, систем пожарной безопасности. Все выявленные проблемы были в первые же месяцы моей работы устранены... Все системы жизнеобеспечения обслуживались лицензированными подрядчиками, которые отчитывались и техническим директорам, и мне, что все исправно.

Богданова подчеркнула: она была уверена в безопасности и надежности работы ТРЦ и стремилась к тому, чтобы и посетителям, и собственникам, и арендаторам в этом здании было комфортно, удобно и безопасно.

- Я очень сожалею о том, что все это случилось. И я приносила и вновь приношу свои извинения всем, кто потерял в этой ужасной трагедии своих родных и близких. Это ужасное горе, которое просто перенести невозможно! Эта трагедия сломала жизнь всех этих людей, жизнь мою и моей семьи. Я осознаю всю меру своей ответственности как руководитель и как человек. Я частично признала свою вину по статье 219 части третьей и настаиваю на этом. Не прошу меня оправдать, доверяю объективности суда, но прошу учитывать то, в чем я действительно виновата, не судить меня за те вещи, повлиять на которые я бы при всем желании не смогла, - сказала Богданова.

В случае вынесения обвинительного приговора подсудимая попросила учесть все смягчающие ее вину обстоятельства: полное возмещение вреда восемнадцати потерпевшим, состояние ее здоровья, наличие несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики и частичное признание вины.

Фото: Ольга Климова/РИА Новости
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Между тем, следствие полагает, что фигурантка знала о нарушениях норм пожарной безопасности и неисправности пожарной сигнализации в здании ТРЦ, однако не принимала надлежащих мер. Ей предъявлено обвинение по части третьей статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) и части третьей статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Гособвинитель потребовал назначить Богдановой наказание в виде 14,5 года лишения свободы.

Остальные подсудимые (в том числе, бывшая гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок) выступили с последним словом ранее. О дате оглашения приговора всем фигурантам, как сообщил судья Николай Быданцев, будет известно в ближайшее время.

Пожар в "Зимней вишне" случился 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на самом последнем этаже здания ТРЦ, в детской игровой зоне. Там же располагалась кинозалы. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых дети.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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