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24.08.2021 09:05
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор назвал приоритеты для сферы образования

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В правительстве Новосибирской области прошло пленарное заседание XXI съезда работников образования региона "Воспитание, обучение и профессиональное самоопределение - ключевые инвестиции в развитие личности человека".
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Обращаясь к участникам совещания, глава области Андрей Травников отметил, что необходимо направить усилия на повышение общего уровня качества образования и, соответственно, итогов государственной итоговой аттестации. Теперь эти мероприятия включены в нацпроект "Образование". Сфера находится под постоянным контролем правительства региона.

Фото: Татьяна Кравченко
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Также губернатор обратил внимание на то, что с каждым годом растет уровень технической оснащенности учебных заведений - даже в сельских школах сегодня очень высок уровень техники, оборудования, программного обеспечения.

Устойчивое развитие системы образования обеспечивается стабильным финансированием: в 2021 году в бюджете запланированы 42,3 миллиарда рублей, что почти на 11 процентов больше, чем в 2019-м.

Губернатор назвал три приоритетных направления для сферы образования. Это - развитие системы, позволяющей выявить профессиональные способности у детей, самоопределиться. В регионе делают акцент на поддержку талантливых, одаренных высокомотивированных детей и повышение общего качества образования в школах и подтягивание отстающих школ.

- Если мы хотим стать лидерами по качеству образования, необходимо самим формировать маршрут, поднимать планку, заглядывать за горизонт и ориентироваться на более высокие темпы. Именно на основе нашего лидерского опыта должны формироваться цели и формулироваться задачи для всех остальных регионов, - подчеркнул Андрей Травников.

Участников съезда также поприветствовали первый заместитель председателя Госдумы РФ, депутат от Новосибирской области Александр Жуков, член комитета Законодательного собрания области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Олег Иванинский, который напомнил о продолжающейся пандемии - и это еще один вызов для образовательных учреждений.

- Убежден, что, вкладывая средства в педагогику, в сферу образования в целом, мы формируем будущее нашего региона, всей нашей страны, - сказал Олег Иванинский.

С основным докладом о развитии региональной системы образования выступил министр образования области Сергей Федорчук. Он сообщил, что в 2020 году в области появилась новая образовательная инфраструктура - региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Альтаир", стационарный и мобильный Кванториумы. В рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" за четыре года (с 2020 по 2024 год) будет создано 53,9 тысячи новых качественных мест дополнительного образования.

В приоритете - обеспечение здорового питания школьников. В 2021 году на эти цели в областном бюджете предусмотрено почти 1,2 миллиарда рублей.

Справка "РГ"

По данным регионального министерства образования, все школы области по программе развития цифровой трансформации подключены к Интернету. В 2020 и 2021 году модернизирована внутренняя инфраструктура 233 школ. В этом году еще 241 учреждение будет оснащено компьютерным оборудованием. В рамках проекта "Современная школа" на базе 42 сельских школ открыты центры "Точка роста", в текущем году будут созданы 105 "Точек роста", до 2024-го - еще 210.

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