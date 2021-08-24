Новую ледовую арену в Новосибирске сдадут в срок

Многофункциональная ледовая арена в Новосибирске будет построена своевременно. Об этом заявил министр строительства региона Иван Шмидт.

Спортивный объект возводится к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске и Омске в 2023 году.

- Первоначальный график по контракту с генподрядчиком был сделан с большим запасом, предполагалось все заблаговременно и спокойно сделать, а теперь придется проявить обычный строительный героизм, но, в любом случае, все будет сделано в срок, - прокомментировал министр.

Правительство Новосибирской области предприняло все возможные меры для того, чтобы наверстать отставание. Так, увеличено число рабочих на стройплощадке, достигнуты дополнительные договоренности со строительными организациями, которые работают на объекте. То есть привлечены все дополнительные ресурсы - трудовые и финансовые.

- На сегодняшний день нет сомнений, что к Молодежному чемпионату мира по хоккею объект будет полностью построен с соблюдением всех норм и требований качества. Сегодня для этого созданы все условия, - подчеркнул Иван Шмидт.

Строительство объекта находится на особом контроле правительства региона.