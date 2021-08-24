Плаксивый сброд: Прокуратура проверит оскорбившего красноярцев чиновника

Прокуратура проверит пост в соцсетях, который написал советник первого заместителя губернатора Красноярского края Андрей Агафонов после визита в Красноярск спортсмена Алексея Ягудина. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Пользователи соцсетей раскритиковали Ягудина за то, что он не заметил над городом смога от лесных пожаров. Агафонов же назвал недовольных "истеричками" и "плаксивым сбродом", чем вызвал очередной виток скандала.

На чиновника написали жалобу, которую сейчас и проверяет прокуратура. Агафонов продолжает работать в краевой администрации.