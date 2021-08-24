Под Новосибирском пьяный водитель на внедорожнике врезался в АЗС

В Искитимском районе Новосибирской области 32-летний водитель автомобиля Toyota Harier на полной скорости влетел в колонку автозаправочной станции. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону, мужчина, сидевший за рулем машины, был в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел около 10.35 по местному времени на 77-м километре Чуйского тракта. Житель поселка Керамкомбинат мчался со стороны Новосибирска в направлении Черепаново и совершил касательное столкновение с попутной Toyota Corolla. Потеряв контроль, водитель внедорожника выехал за пределы дороги и врезался в бензоколонку АЗС.

На место выехали специалисты МЧС, но в итоге их помощь не потребовалась - возгорания топлива не произошло. Медосвидетельствование доказало факт опьянения виновника аварии на уровне 792 мг/л. В результате ДТП он получил различные травмы. Сейчас сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.