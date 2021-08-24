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24.08.2021 02:20
Рубрика: Происшествия

Суд обязал выплатить страховку за сброшенный собакой на пол смартфон

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8542)
Иркутский областной суд обязал страховую компанию заплатить клиенту, лишившемуся, пожалуй, главного друга современного человека - мобильного телефона.

Один любимец пострадал из-за другого домашнего любимца - собаки.

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"Из объяснений истца следует, что произошло падение смартфона, который лежал на подлокотнике кресла, на керамический пол из-за воздействия домашнего животного - собаки, которая запрыгнула на кресло и столкнула телефон, в результате чего он упал. Смартфон от падения получил механические повреждения", - рассказали в Иркутском областном суде.

Вряд ли человека в такой ситуации может что-то утешить, даже деньги. Однако деньги способны несколько смягчить боль потери. Поэтому безутешный мужчина пошел в страховую компанию.

Видимо, гражданин что-то предчувствовал. А может, по каким-то причинам не доверял своему псу. Как бы то ни было, телефон был застрахован. Согласно договору, хозяину смартфона полагались выплаты за повреждение телефона от различных механических воздействий.

При этом уточнялось, что под механическим воздействием необходимо понимать "внешнее воздействие предметами на поверхность застрахованного имущества, а также повреждение или уничтожение застрахованного имущества домашними животными или несовершеннолетними членами семьи".

Казалось бы, дело верное: есть прыжок собаки, есть падение и смерть телефона. От этого и страховали. Однако страховщики не были бы страховщиками, если бы с легкостью бросились платить. Нет, они отреагировали в своем стиле: отказали мужчине под очень мудреным предлогом. Мол, падение телефона с кресла в рамки страхового договора не вписывается. Если читать условия буквально, полагали страховщики, надо, чтобы на телефон что-то упало, а не наоборот - телефон рухнул на что-то.

Страховщики уверяли, что выплаты не положены, так как телефон упал на пол. Мол, если бы собака трубку погрызла или на телефон что-то упало, то - другое дело

То есть если бы пол упал на телефон или собака погрызла трубку - другое дело, тут бы человеку заплатили. А раз телефон сам летал и долетался, платить повода нет.

Иркутский областной суд не согласился с таким толкованием. Само дело включено в специальный обзор судебной практики, посвященный страхованию имущества.

Понять людей, страхующих мобильные телефоны, можно. Порой ремонт мобильного телефона сравним со стоимостью новой трубки той же модели. Однако в старом телефоне могут остаться контакты и другая важная информация.

Увы, у страховых компаний имеется масса сравнительно честных способов оставить человека в беде без выплаты.

"Как правило, страховые компании отказывают в выплате страхового возмещения, так как заявленное событие не признается страховым случаем. Например, внутренняя поломка без внешних повреждений либо механическое повреждение телефона, совершенное членом семьи страхователя", - признал суд. Поэтому гражданам рекомендовано особо обращать внимание на перечень исключений: какие конкретно события не признаются страховым случаем в договоре, тогда компания вправе отказать в выплате.

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