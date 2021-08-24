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Рубрика: Происшествия

В Бийске мошенники оставили без квартиры слепую пенсионерку

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Эта резонансная история началась с того, что 65-летней пенсионерке Галине Лукьяненко, незрячей с рождения, позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Заявив Галине Михайловне, что на ее имя мошенники пытаются оформить крупный кредит под залог имущества, он убедил женщину совершить якобы фиктивную сделку по продаже своей квартиры. Неизвестный нашел по объявлению юриста в Бийске, представился племянником Галины Лукьяненко и попросил помочь "тетушке" продать квартиру, чтобы переехать к нему в Москву.

Галину Лукьяненко в Бийске знают многие. Она работала внештатным корреспондентом на городском радио, вела культурные мероприятия в городе, занимается переводами на язык эсперанто. В молодости она окончила музыкальное училище. Дома у Галины Михайловны огромное количество книг, изданных шрифтом Брайля.

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- Она очень эрудированный человек, давно занимается переводами на язык эсперанто. Я познакомилась с ней во время работы на городском радио и быстро убедилась, что Галина Михайловна прекрасно ориентируется в сфере культуры. Было удивительно, как незрячий человек умеет передавать радиослушателю не только эмоции, но и создает эффект присутствия на мероприятии. Работы художников она описывала так, как будто видела, что на них изображено. Запомнилось, как Галина Михайловна поет в церковном хоре - у нее великолепный слух и голос. Знаю ее как человека глубоко порядочного, неспособного на подлость, - рассказала "РГ" Юлиана Бакулина, собкор "Вести-Алтай" в Бийске.

Маргарита Бурлака, подруга Галины Михайловны, называет ее "человеком из будущего": "Негатив на нее никогда не цеплялся, она всегда верила в добро и порядочность окружающих". Рассказывала, что в советское время ездила по всей стране и никто ей не сделал худого. Она никого не боялась даже в девяностые, потому что даже уголовники, зная о проблеме со зрением, не трогали: "Понятия не позволяли". Ей и в голову не могло прийти, что некто Виктор Соколов из службы финансовой безопасности банка - жулик без чести и совести. Проходимец смог убедить пенсионерку, что злоумышленников служба безопасности непременно поймает, но для этого о фиктивности сделки по продаже квартиры не должны знать даже ее близкие подруги. Для убедительности Соколов сыпал подробностями операций на ее банковской карте (откуда он об этом узнал?).

Вскоре на квартиру Галины Михайловны приехали риелтор и юрист. Хозяйка квартиры подтвердила, что продает квартиру для переезда к племяннику в Москву. Сам Соколов, естественно, не захотел светиться, сказав риелтору Аксане Свешниковой, что он в Москве и сильно занят. Но при этом готов оплатить все издержки - "племянник" попросил Свешникову сопровождать "тетушку" во время сделки и помочь ей после продажи квартиры с переездом в Москву: заказать контейнер и купить билеты (на эти цели Лукьяненко потом передаст Сошниковой под расписку 150 тысяч рублей). Некоторые моменты внушали риелтору сомнения, но Галина Михайловна настояла на своем.

Сделка по продаже квартиры, юридическим сопровождением которой занималось одно из бийских агентств недвижимости, состоялась. Доверенность на Свешникову от имени Галины Лукьяненко заверил нотариус. Покупатели квартиры перечислили на счет Галины Михайловны полтора миллиона рублей. Несмотря на предупреждения, Галина Михайловна в банке обналичила деньги. Но были они у нее недолго. Телефонный мошенник убедил пенсионерку перевести полученную от продажи квартиры сумму на безопасный счет. Он заказал такси и велел незрячей ехать в Барнаул. В краевом центре таксист высадил Лукьяненко в одном из крупных торговых центров. Слепая была уверена, что в офисе банка и ее сотрудники помогают перевести деньги на реквизиты, которые продиктовал по телефону Соколов. А потом ее вывели на улицу и бросили. Незрячую, в чужом городе. Но не это стало верхом цинизма - вскоре позвонил Соколов и весело сообщили, что обманул ее. Хотя 110 тысяч он кинет на карточку Галины Михайловны на карточку, чтобы "компенсировать ей моральный вред" и побывать на съезде эсперантистов. Юмор чернее черного.

Вернувшись в Бийск, Галина Михайловна наконец-то открылась подругам. Те пришли в ужас и кинулись во все возможные инстанции. А к Лукьяненко пришли новые хозяева квартиры. Появились вместе с домкомом и сходу начали кричать, требовать немедленное выселение, иначе отключат воду с электричество и поменяют замки. Так и сделали.

Целую неделя женщина прожила без электричества и воды. Коммунальные услуги ей подключили после вмешательства прокуратуры (правда, горячую воду так и не дали). В полиции Бийска возбудили уголовное дело по ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Похоже, расследование шло ни шатко ни валко, было потеряно много времени, в конце концов, дело передали сотрудникам уголовного розыска из ГУ МВД по Алтайскому краю. В разговоре с корреспондентом "РГ" один из сыщиков подчеркнул, что телефонный мошенник показал себя хорошим психологом и организатором, и найти этого отморозка - дело чести.

Фото: iStock
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Новые собственники квартиры обратились в суд с иском о выселении Галины Лукьяненко. Однако прокурор Бийска Эдуард Финк подал встречный иск в интересах инвалида по зрению "о признании договора купли-продажи жилья недействительным в силу ничтожности сделки". В прокуратуре уверены, что Лукьяненко, которую ввели в заблуждение, не имела намерения продавать единственную квартиру и "ввиду отсутствия достаточных юридических познаний не понимала правовую природу заключаемой сделки, иного дохода не имеет". 6 сентября начнется рассмотрение дела.

Тем временем

Риелтор Свешникова вернула незрячей женщине все 150 тысяч рублей, взятые под расписку. А Галина Михайловна каждый день… поет у магазина, расположенного недалеко от ее дома. Поет утром и вечером русские и советские песни, каждый раз меняя репертуар. Говорит, хочет собрать полтора миллиона и вернуть их покупателям ее квартиры: "Они же ни в чем не виноваты". Издевательство мошенников не поколебало ее веры в людскую доброту и порядочность.

- Многие бийчане с большим сочувствием отнеслись к ее беде. Люди оставляют деньги, кто-то приносит пакеты с продуктами, помогают перейти к дому через трамвайные рельсы. Очень хорошо ей помог психотерапевт. Галина Михайловна держится мужественно и с достоинством, - рассказывает ее соседка Светлана Викторовна.

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