В Кузбассе открыли уникальную картинную галерею в действующей шахте

В шахте "Ерунаковская-VIII" Распадской угольной компании открылась необычная экспозиция - выставка работ известного новокузнецкого художника Ильи Храброго. Передвижная интерактивная картинная галерея - подарок горнякам ко Дню Шахтера, который отмечают в последнее воскресенье августа.

Выставка картин под землей, на почти километровой глубине? И не просто под землей, а в действующей шахте? Тот, кто хоть единожды в ней побывал, с трудом может себе представить соседство произведений искусства и ревущих проходческих комбайнов, не говоря уже о "посетителях" в самоспасателях. Но в Распадской угольной компании накануне профессионального праздника шахтеров решились на необычный эксперимент. Который всем пришелся по душе.

Фото: ООО "Распадская"

20 августа в шахте "Ерунаковская-VIII" открылась передвижная выставка картин новокузнецкого художника Ильи Храброго. Выставку разместили в действующей выработке шахты, вдоль канатно-кресельной дороги. Горняки перед сменой и после нее с удовольствием любуются картинами и фотографируются на фоне выставки на свои гаджеты.

Фото: ООО "Распадская"

Черно-белые картины главного художника Новокузнецка Ильи Храброго написаны в технике графики. Тематика - повседневная работа шахтеров и обогатителей. В ближайшее время она будет путешествовать по другим шахтам и вспомогательным предприятиям Распадской угольной компании. Картины увидят работники всех предприятий компании.

Фото: ООО "Распадская"

Уникальность выставки - не только в месторасположении, но и в ее интерактивности. На произведениях искусства имеются QR-коды, которые делают картины трехмерными. В выработке с помощью подземного взрывозащищенного смартфона или планшета изображения "оживают". Наведя камеру умного гаджета на картину, можно увидеть на экране как она создавалась: от первого до последнего штриха.

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- Шахтерский труд - это тоже искусство. Горняк - профессия, которая двигает прогресс. Современная шахта - это место не чернорабочего, а квалифицированного специалиста. Здесь все оборудовано датчиками, модернизированной техникой, все процессы автоматизированы. Картины здесь смотрятся органично, - считает Илья Храбрый.

По словам художника, работать над необычным проектом было очень увлекательно.

- Почему мне это стало так интересно? Во-первых, мы снимали весь процесс создания работы, а художнику интересно посмотреть со стороны, как он это сделал. Цифрофизация рисунка, видео, создание каких-то трехмерных эффектов может быть это вообще будущее искусства. Мы сделали проект, в котором подключаются и современные приложения, подключается хорошая съемка. Причем съемка накладывается на кадр, которые мы выбрали в произведении, он оживает. Тут большая работа целой команды, - подчеркнул мастер.

Горнякам необычный подарок ко Дню шахтера понравится.

- Очень необычно видеть картины в шахте. Я считаю, что это отличная идея! Что всегда видишь? Горные выработки. А тут - картины, это незабываемо. Мне больше всего понравилась та, где изображены люди, обедающие в шахте. Все очень верно художник отразил, со знанием предмета. В шахте же не всегда только работа, бывает время на отдых и перекус. И это тоже часть нашей культуры, - поделился впечатлениями помощник начальника участкаКонстантин Никитенко.

- Первые впечатления яркие, никогда за свою трудовую деятельность я такого не видел. Очень необычно! Хорошие картины воодушевляют человека, дарят бодрость и позитив, - соглашается с ним механикшахты "Ерунаковская-VIII" Игорь Башняк

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Распадская угольная компания является флагманом в развитии автоматизации процессов, компетенций нового порядка. Для повышения безопасности угледобычи и эффективности производства на шахтах, разрезах, обогатительных фабриках внедряются самые современные технологии: контроль усталости водителей, системы распознавания отсутствия средств индивидуальной защиты, беспилотные летательные аппараты, инфракрасные и тепловизионные камеры, мобильные приложения по контролю за безопасностью и производством.

Фото: ООО "Распадская"

С 2020 года в Распадской угольной компании проходит цифровая трансформация - на предприятиях внедряются десятки цифровых проектов. Так "РГ" уже подробно писала о том, что в компании завершили работу над обновлением фирменного приложения RUK MPU. Оно работает на платформах Android и iOS и доступно через интернет.

Если сначала с его помощью контролировали только план/факт по добыче, проходке и отгрузке, ключевые показатели по разрезу и фабрикам, затем - работу лавы и показания метана. Теперь добавлены показатели эффективности по каждому проходческому забою. Стала доступна информация о причинах простоев. Появилась возможность контролировать время пересменок и выхождаемость - количество работников, которые выходят в смену - с детализацией по профессиям. При наличии датчиков тока теперь можно контролировать работу проходческих комбайнов. При превышении показаний датчиков метана пользователи теперь будут получать уведомления, аналогичные СМС-сообщениям. Кроме того, появилась опция - онлайн-просмотр подземных камер видеонаблюдения на всех предприятиях РУК. Итого более десяти производственных процессов стало возможным контролировать с помощью мобильного приложения.

О компании

ООО "Распадская угольная компания" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области Российской Федерации: семь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ.