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24.08.2021 16:01
Рубрика: Власть

В Москве представили программу открывающегося в Новосибирске "Технопрома"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции в Москве рассказал о программе международного форума технологического развития "Технопром-2021", который 25 августа открывается в Новосибирске.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

В течение трех дней его участники в гибридном формате - на онлайн-площадках и в МВК "Новосибирск Экспоцентр" - обсудят ключевую тему - "Научно-технологическое развитие: ответы на новые вызовы".

Фото: Татьяна Кравченко
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Глава региона напомнил, что с 2013 года благодаря уникальной повестке "Технопром" занимает прочные позиции общенациональной деловой площадки. Здесь формируются предложения по направлениям развития научно-технологической сферы, а также по конкретным проектам, решения по достижению технологического лидерства российской экономики.

Число участников форума неуклонно растет. На данный момент для очного участия зарегистрировано более двух тысяч человек, 550 модераторов и спикеров. Еще 220 модераторов и спикеров будут находится на видеосвязи. Интерес к форуму проявили ученые, эксперты, представители бизнеса и инновационных компаний из 20 стран. По прогнозам, участие примут порядка 50 тысяч человек.

В день открытия форума пройдет пленарное заседание, включающее дискуссию по двум тематическим блокам - "Цифровая трансформация науки - драйвер обеспечения лидерства России в сфере исследований и разработок" и "Технологическая трансформация как основа для перехода к "зеленой" экономике".

Всего запланировано более 80 мероприятий, которые будут сгруппированы в семь тематических треков по самым актуальным направлениям научно-технологического развития. В их числе - "зеленые", цифровые, прорывные технологии, "мегасайенс", национальная технологическая инициатива, венчурные инвестиции и трансфер технологий, кооперация науки и индустрии. Также будет уделено внимание развитию научно-образовательных центров мирового уровня, в программе - симпозиум "Ценность и цена науки".

По согласованию с министром науки и высшего образования РФ во второй день форума, 26 августа, пройдет заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Наука". В повестке - рассмотрение проекта новой государственной программы научно-технологического развития России.

- Эта программа разрабатывается согласно поручению президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего в феврале 2021 года. Уверен, что обсуждение будет интересным и актуальным. Впервые за последние десятилетия поставлена задача сконцентрировать ресурсы и усилия всех отраслевых ведомств в единую программу для обеспечения технологического лидерства нашей страны в ближайшие годы, - прокомментировал Андрей Травников.

Завершится форум 27 августа.

Справка "РГ"

Международный форум "Технопром-2021" пройдет под знаком Года науки и технологий, объявленного в стране Указом президента РФ Владимира Путина № 812.

 Подробная программа форума на сайте: форумтехнопром.рф

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