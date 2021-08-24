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24.08.2021 11:11
Рубрика: Общество

В Омске открыли современный дом-интернат для инвалидов

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников
Фото: Сергей Мельников

Новый корпус интерната открыт в поселке Северном Омска. Объект, строительство которого потребовало два года, возведен по национальному проекту "Демография" вскладчину. И обошелся федеральной и региональной казне в 550 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
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Современное здание площадью более 12 тысяч квадратных метров оснащено с учетом всех новых стандартов, а условия проживания здесь приближены к домашним.

В новом корпусе, рассчитанном на сто постояльцев, установлены четыре специальных пассажирских лифта. Пандусы для колясочников. Комнаты с санузлами на 2-3 человека. На этажах зоны отдыха с мягкой мебелью и телевизорами. Кинозал, библиотека, столовая. Хореографический зал. Компьютерные классы. Актовый зал, оборудование которого позволяет поднимать на сцену маломобильных актеров. Теплый переход, связывающий новостройку со старым зданием.

Заблудиться невозможно: повсюду установлены навигационные стойки и табло. Для приезжающих родственников предусмотрены гостевые комнаты. В условиях пандемии это весьма актуально.

- Для реабилитации очень важно, что у нас появились еще спортивный комплекс и творческие мастерские, - дополняет замдиректора дома-интерната Александр Меркушин. - Занятия здесь позволят инвалидам лучше социализироваться, поддерживать физическую форму, развивать способности. И дадут больше шансов вернуться к нормальной жизни.

Специалисты применяют в реабилитации и трудотерапию. Для этого на территории интерната установлены три теплицы. Двор уже полностью благоустроен. Здесь высадили более 40 елей и трех тысяч цветов. Дорожки, беседки, летняя сцена. Даже фонтан есть.

- Это совершенно новый стандарт в создании подобных объектов. Здесь есть все для эффективной реабилитации людей с ограниченными возможностями, - считает глава региона Александр Бурков. - Мы будем стремиться довести до такого уровня и другие дома-интернаты региона.

Сегодня в Омской области действует 14 интернатов. Со временем состояние всех приведут к единому стандарту. Первый на очереди - дом-интернат в Азово, время капитального ремонта которого уже подошло.

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