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24.08.2021 15:45

Из Кисловодска в Чечню пустили туристический поезд на паровозной тяге

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 191(8542)
Курорты Кавказских Минеральных Вод с Чеченской Республикой связал туристический поезд, который приводит в движение раритетный паровоз. Первая поездка туристов из Кисловодска в Гудермес уже состоялась. Состав, в котором только комфортабельные купейные вагоны, отвез на экскурсию в Чечню 90 пассажиров.
П36, или в народе "Генерал", - один из последних паровозов СССР. Фото: Михаил Почуев /ТАСС П36, или в народе "Генерал", - один из последних паровозов СССР. Фото: Михаил Почуев /ТАСС
П36, или в народе "Генерал", - один из последних паровозов СССР. Фото: Михаил Почуев /ТАСС

"Туристический поезд состоит из нескольких купейных вагонов, которые ведет паровоз серии П36. Этот локомотив был построен в 1956 году на Коломенском паровозостроительном заводе, работал на Северной и Восточно-Сибирской магистралях. В настоящее время это действующий экспонат музея Северо-Кавказской железной дороги", - рассказали в пресс-службе СКЖД.

Фото: tilpich / iStock
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Такая поездка непременно понравится любителям поездов, ведь П36 - одна из последних подобных серийных машин, выпущенных в СССР. Как раз в 1956 году страна полностью отказалась от парового двигателя и перешла на тепло- и электровозы. Этот локомотив в народе получил прозвище "Генерал" за полоску на боку, напоминающую лампасы на брюках военного. В мире на ходу остались всего девять таких машин.

Путешествие пролегает по живописной местности: среди гор, лесов и равнин. Но собственно перемещением пассажиров в Гудермес тур не заканчивается. В Чечне для гостей разработали большую экскурсионную программу на целый день. Она особенно подойдет тем, кто приехал в республику впервые и хочет познакомиться с ее главными достопримечательностями.

Большая часть маршрута идет через Грозный, где можно посетить мечеть "Сердце Чечни" и храм Архангела Михаила, а также побывать на смотровой площадке одного из небоскребов комплекса "Грозный-сити". Оттуда открывается панорамный вид на всю столицу республики.

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