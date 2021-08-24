Минеральные источники на КМВ оказались под угрозой из-за застройки

Минеральные источники на территории Кавминвод вскоре могут прийти в негодность. Такие выводы сделали в Росприроднадзоре по итогам проверок с начала 2021 года. Под угрозой окажется весь бальнеологический курорт, а возможно, и здоровье отдыхающих. Верхние горизонты водоносных пластов уже непригодны.

О загрязнении некоторых источников ученые говорят давно, так что пить минеральную воду лучше только в бюветах Фото: Владимир Аносов/РГ

Специалисты выявили 699 нарушений при добыче минералки на КМВ у 24 недропользователей, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. В среднем на каждую организацию приходится по 30 нарушений.

Речь идет не о пропущенных запятых в бумагах. Все гораздо серьезнее - превышение допустимого объема добычи, нарушение технологических схем, отсутствие единых приборов учета добываемой воды. Многие недропользователи игнорируют угрозу затопления, обводнения и факторы, снижающие качество и промышленную ценность источников.

- Если в советские годы велась комплексная разработка месторождения, то сейчас это отдельные проекты, что не позволяет качественно добывать воду, приводит к многочисленным жалобам граждан. Фактически мы теряем источники минеральной воды. Наш уникальный курорт нуждается в большей охране, - заявила Радионова.

Сотрудники Росприроднадзора досконально проверили 255 скважин. Выяснилось, что для добычи минералки используют около половины из них. Среди прочего были нарушены требования о зонах санитарной охраны 66 скважин, расположенных на территории 16 месторождений, в том числе Ессентукского, Кисловодского и Пятигорского.

- Из-за массовой застройки антропогенная нагрузка на грунт увеличивается, происходит миграция воды в другие горизонты. Она загрязняется посторонними веществами. Минеральная вода первого горизонта уже непригодна для питья - только для купания, - уточнила глава ведомства.

Многие скважины скорее являются исторической ценностью, чем источником ресурса. Например, девять были обустроены еще во второй половине XIX века, причем одна из них эксплуатируется до сих пор. Из 22 скважин, построенных в довоенное время, 11 используют и сейчас. И собственники не занимаются их модернизацией.

В Ставропольском крае на критику Росприроднадзора откликнулись быстро. Уже 13 августа заместитель полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Руслан Гурьев провел совещание по вопросам состояния и перспектив развития КМВ. По мнению участников встречи, гидроминеральная база единого Минераловодского артезианского бассейна удовлетворяет запросам потребителей, вода подходит как для лечебных целей, так и для промышленного розлива, отпускаемая лечебно-питьевая вода в санаторных учреждениях и питьевых бюветах городов-курортов соответствует ГОСТу.

На совещании выработали комплекс мер для своевременного мониторинга ситуации, сохранения и рационального использования лечебных и оздоровительных вод региона. Но что именно планируется сделать, не сообщается.

Тем временем экологи на КМВ не первый год бьют тревогу. По мнению общественников и экоактивистов, существующий порядок добычи минеральных вод может привести к трагическим для курорта последствиям. Главной проблемой считают большое количество не зависящих друг от друга недропользователей.

Недропользователи проводят тысячи анализов качества воды в год, поэтому их достоверность невозможно подвергнуть сомнению

- Лет 25 назад мы направляли в правительство, надзорные органы, минприроды и другие инстанции сообщения о том, что дробление гидроминеральной базы приведет к разбалансированию системы эксплуатации месторождений. Нас тогда не послушали, а теперь замечают проблемы. Дело в том, что на КМВ общий артезианский бассейн. Из-за того, что мы потеряли единую систему, не осталось и комплексного мониторинга. Раньше всем полностью управляли "Кавминкурортресурсы", - пояснил гидрогеолог и эколог Владимир Супруненко.

По словам эксперта, единая система мониторинга необходима, потому что при заборе воды в одном месторождении меняются уровни гидрохимических показателей в другом, то есть добыча должна контролироваться централизованно, чего сейчас не происходит.

- Нужно понимать, что в первую очередь КМВ - бальнеологический курорт, а не питьевой, хотя питьевых скважин здесь много. Только вот вода начала терять свои кондиции, которые и делают ее лечебной. Падает углекислота, главврачи санаториев вынуждены использовать искусственную газацию. Кроме того, снижается минерализация, - добавил Супруненко.

Эколог указал и на то, что местные власти не оставляют попыток изменить зоны санитарной охраны, чтобы построить туристические объекты на КМВ.

- В городах-курортах и их окрестностях выросла численность населения, идет застройка в регионе КМВ. Все это огромная техногенная нагрузка. Все это будет иметь отложенный эффект, - подчеркнул гидрогеолог.

В свою очередь специалисты крупнейшего недропользователя региона (госкомпании "Кавминкурортресурсы"), который находится в федеральном управлении, утверждают, что в проблемах с загрязнением и потерей качества воды виноваты совсем не те, кто эксплуатирует источники, вину просто перекладывают на них.

- Те 25 недропользователей, которые работают сейчас на территории КМВ, разрабатывают свои участки недр не первый десяток лет и неоднократно выдерживали подобные проверки. И, судя по тому, что они сохранили лицензии, условия лицензионных соглашений в части геологического изучения, рационального использования и охраны недр они соблюдают, - считает главный гидрогеолог АО "КМКР" Галина Бондарева.

Эксперт утверждает, что недропользователи проводят тысячи анализов качества воды в год, поэтому их достоверность невозможно подвергнуть сомнению. При этом загрязнение неглубоких минеральных вод в Кисловодском и Пятигорском месторождениях действительно есть, только вот вины эксплуатирующих организаций тут нет никакой.

Больше 90 процентов потребностей Кисловодска, к примеру, обеспечивает источник Нарзан, который залегает всего в 6,5 метра под землей и практически не защищен от поверхностных вод. Первые признаки его санитарно-бактериологического загрязнения обнаружили почти 100 лет назад, а с тех пор город значительно увеличился в размерах.

- Хозяйственная деятельность в городах-курортах осуществляется под непосредственным руководством городских администраций, которым ограничения, существующие в особо охраняемом эколого-курортном регионе, только мешают. При этом проверки природоохранных надзорных органов их не затрагивают и санкции им не грозят, - пояснила Бондарева.

Она уверена, что охранные зоны нужно расширять и освобождать от любых построек. Только тогда курорт сможет остаться бальнеологическим, а уникальная вода продолжит привлекать туристов со всего мира. В ином случае есть риск, что КМВ станет развлекательным курортом без медицинских перспектив. .

Кстати

Ранее на курортах Кавказских Минеральных Вод повысили цену на минеральную воду для здравниц. Такое решение принято советом директоров "Кавминкурортресурсы".

Рост составит семь процентов. Это, по мнению акционерного общества, соответствует уровню инфляции двух последних лет и росту тарифа на водопроводную воду в Ставропольском крае. В компании также напомнили, что цена на минеральную воду для санаториев не повышалась с 2019 года. И особо подчеркнули, что, по решению совета директоров, минеральная вода, поставляемая в бюветы, для людей, которые ее пьют, останется бесплатной.

Против роста цены на минеральную воду высказались власти Ставрополья. С ее повышением категорически не согласно и руководство ООО "Курортное управление" (холдинг) г. Кисловодск", в состав которого входит 22 санатория.