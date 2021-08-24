На Ставрополье перевыполнили план по утилизации мусора

На Ставрополье власти отчитались о перевыполнении плана по утилизации твердых коммунальных отходов. Но минприроды РФ считает иначе и указывает, что край в аутсайдерах.

В конце июля в министерстве ЖКХ региона похвастались отличными показателями сортировки, обработки, утилизации и захоронения отходов. К примеру, в первом полугодии 2021-го доля ТКО, переработанных на мусоросортировочных предприятиях, составила 89,6 процента - в 2,5 раза больше, чем следовало по федеральным требованиям.

Но через две недели министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провел совещание с регионами, где Ставропольский край назвали в числе аутсайдеров по строительству мусороперерабатывающей инфраструктуры.

На Ставрополье в свою очередь ответили, что "мусорная реформа" идет опережающими темпами, а причиной негативной оценки региона стала особенная система расчетов, которую применяют в федеральном ведомстве.

"Существует проблема в методологии оценки результата утилизации твердых коммунальных отходов. Фактически край сегодня достиг 30-процентной утилизации ТКО, тогда как в официальной статистике, которую использует минприроды России, из-за некорректной на сегодня классификации отображается всего 0,7 процента. Мы в числе других регионов сейчас плотно работаем с минприроды и Росприроднадзором над устранением этой ошибки", - отметили в пресс-службе министерства ЖКХ региона.

Попутно региональные чиновники выясняют, откуда именно могли взяться такие показатели у федеральных коллег. Несмотря на путаницу с цифрами, другие результаты края в этой сфере выглядят лучше. Удается меньше закапывать мусора, следовательно, больше отправлять на вторсырье - этот показатель превысили на 37 процентов по сравнению с установленными требованиями.

В начале августа открылся одиннадцатый сортировочный комплекс ТКО. Новая станция работает в Пятигорске и после выхода на проектную мощность сможет принимать около 300 тысяч тонн мусора в год со всего курортного региона КМВ и извлекать из него полезное сырье. Мусор здесь разделяется на стекло, алюминий, жесть, пэт, полиэтиленовые емкости, пленку, картон, бумагу и возвращается в оборот.

- Переработка может быть значительно развита в будущем, так что мы думаем и о перспективах. Если сегодня наша компания ставит целью отбирать десять полезных фракций, то завтра их может стать тридцать. Комплекс должен быть готов к такому расширению, к насыщению современным оборудованием и внедрению новых технологий, - отметил замдиректора регоператора ООО "ЖКХ" Феликс Маркарян.

Есть здесь место и ноу-хау - цифровая система будет интегрирована в центр управления регоператора, чтобы можно было удаленно контролировать все процессы сортировки.

Экономический эффект "мусорной реформы" на Ставрополье почувствовали юридические лица. Недавно для целого ряда категорий юрлиц почти вдвое снизили цены на оплату вывоза ТКО. С 13 августа меньше платить стали владельцы продовольственных и промтоварных магазинов, заведений общепита, парикмахерских, косметических салонов и детских садов.

- Раньше для расчета нормативов использовалась методика, предложенная федеральным центром. Сегодня мы уже располагаем объективными показателями о количестве отходов, образуемых юрлицами. Все больше вторсырья организации сдают на переработку. Поэтому, применяя уже полученные на практике значения, мы взвешенно и обоснованно подошли к снижению нормативов для организаций и индивидуальных предпринимателей, - отметил министр ЖКХ Ставрополья Роман Марченко.

Даже частные компании в регионе активно начали собирать отходы, которые можно использовать вторично. Это и для экологии хорошо, и коммерчески выгодно. Специалисты министерства ЖКХ составили список из 149 точек сбора вторсырья в разных районах края. Здесь принимают пластик, текстиль, макулатуру и другие фракции, которые позже обретут вторую жизнь. .

Тем временем

По мнению ученых, на территории Кавминвод не должно быть ни одной свалки. Еще в 70-х годах прошлого века в минеральных источниках стали попадаться продукты разложения с полигонов, где собирались бытовые отходы. Тогда от них решили избавиться, а вместо этого построили завод, который сжигал мусор. Предприятие появилось в 1987 году и действует до сих пор. Но за годы непрерывной работы оборудование Пятигорского теплоэнергетического комплекса, как официально называют мусоросжигательный завод, устарело. И к его экологичности возникает много вопросов. Модернизация стоит колоссальной суммы в сотни миллионов рублей, которой нет ни у предприятия, ни у региональных властей.

Досье

В станице Ессентукской Предгорного муниципального округа Ставрополья придумали, как привлечь местных жителей к экологической акции и параллельно рассказать о раздельном сборе мусора и его преимуществах. За рассортированные бумагу, пластик, пищевые отходы и прочий мусор станичники получили специальные скидочные купоны на товары продовольственной ярмарки. В результате организаторы раздали сотни купонов номиналом 100 рублей.

Собранный мусор регоператор после окончания акции вывез на сортировочную станцию. Часть отходов, например стекло и картон, после переработки превратили во вторсырье.