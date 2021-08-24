На Ставрополье за пять лет увеличили площадь орошения в 2,5 раза

В Ставропольском крае до конца года на 13 тысячах гектаров земель появятся мелиоративные системы. Таким образом общая площадь орошения составит 70 тысяч гектаров. Аграриям компенсируют до половины затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение из средств федерального и краевого бюджетов - всего около 426 миллионов рублей. Но хватит ли в регионе водных ресурсов?

В прошлом году засуха в крае привела к ситуации, когда в дефиците была даже вода для питья. В то же время, по мнению экспертов, уже сейчас богарное земледелие (возделывание без искусственного полива) себя почти исчерпало. Но на Ставрополье использование оросительных систем неравномерно: где-то воды не хватает, а где-то ее вдоволь.

- До 2024 года на Ставрополье планируют увеличить площадь орошения в общей сложности на 52 тысячи гектаров, что обойдется краю в 10 миллиардов рублей. Таким образом, по сравнению с 2016 годом площадь орошения увеличится в 2,5 раза - на 73 тысячи гектаров, - заявил и. о. министра сельского хозяйства края Владимир Ситников.

Как рассказал "РГ" врио директора "Ставропольмелиоводхоз" Руслан Хасанов, полезный объем водохранилищ в крае составляет два миллиарда кубических метров, а фактическая потребность - около трех миллиардов.

- В Ставропольском крае 214,4 тысячи гектаров инженерно-орошаемых земель, при этом есть мелиоративные системы, близкие к проектной загруженности. Так сложилось, что орошение в Ставропольском крае идет вдоль границ региона. В центральной части в настоящий момент завершается строительство четвертой очереди Большого Ставропольского канала. Из 200 тысяч гектаров, предусмотренных проектом, около 25 тысяч уже обеспечено поливом. Это наиболее перспективная мелиоративная система, которую еще предстоит освоить, - заявил Хасанов.

Краевые власти поставили амбициозную задачу - до 2024 года ввести в эксплуатацию системы орошения на 100 тысячах гектаров земель. Затраты на это превысят 25 миллиардов рублей

По мнению генерального директора группы компаний "Иррико" Александра Петрова, в этой работе важно планирование. В противном случае для реализации проектов может просто не хватить воды, так как регион все-таки засушливый.

- В советские годы орошалось более 400 тысяч гектаров, поэтому водные артерии имеются и можно заниматься интенсивным растениеводством. Только необходимо ответственно подходить к планированию. К примеру, на Право-Егорлыкском канале уже существует дефицит воды, при этом реализуются новые проекты. А есть каналы, где водопотребителей почти нет, - говорит Петров.

Его слова подтверждаются и данными минсельхоза. Так, на Право-Егорлыкском канале в пиковые нагрузки действительно не хватает воды, а тех инвесторов, которые хотят на этой территории развивать агробизнес с использованием орошения, ставят перед необходимостью построить собственные накопители с запасом не менее чем на 10 дней. Это кратно увеличивает стоимость проектов.

По словам Ситникова, власти края стремятся переориентировать инициаторов проектов на те территории, где воды достаточно. Сейчас лучшие условия возле Большого Ставропольского канала (БСК).

В свою очередь глава края Владимир Владимиров, отвечая на вопрос корреспондента "РГ" о возможном дефиците воды, заявил, что орошение практически никак не повлияет на объем потребления для населения.

- Ставропольский край к началу оросительного сезона обеспечил свои потребности в мелиорации - это 110 миллионов кубометров воды для полива. Создана система каналов и аккумулирующих водохранилищ, они всегда наполнены. Критических ситуаций у нас не возникало. Однако в регионе сильно снизился уровень грунтовых вод из-за прошлогодней засухи. А ведь программа водоснабжения предусматривает использование этих источников.

Справка "РГ"

Привлекательным строительство мелиоративных систем в центральной зоне края станет после того, как введут в эксплуатацию четвертую очередь БСК в Александровском и Петровском районах. Здесь работы начались еще в 1984 году, но из-за развала СССР и резкого сокращения финансирования их свернули. Вернуться к проекту удалось в 2013 году. По данным "Ставропольмелиоводхоза", первую часть работ завершат к концу 2021 года, а полностью объект введут в эксплуатацию в 2023 году.

Ранее распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина на работы из федерального бюджета выделили дополнительно 220 миллионов рублей. Общая же стоимость БСК-IV составляет 3,56 миллиарда рублей.