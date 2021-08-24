Селевой поток повредил газопровод в Дагестане

Из-за аварии на газопроводе в Левашинском районе Дагестана 4,5 тысячи человек остались без голубого топлива. Как рассказали в местном МЧС, опоры межпоселкового газопровода повредил сошедший селевой поток.

В селах Арши, Куппа, Телягу, Буртани без газа временно остались 950 домов. Аварийно-восстановительные работы начнутся только утром. Пока же население будет использовать остатки газа.

Ранее сообщалось, что после продолжительных ливней в Левашинском районе селевой поток унес автомобиль с двумя людьми в реку, их ищут спасатели.