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24.08.2021 18:46

Собранный в Дагестане самолет совершил первый полет в горы

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 191(8542)
Четырехместный самолет, разработанный и собранный в Дагестане, совершил первый перелет из Кизляра в высокогорное село Мачада, расположенное на высоте 2200 метров. Путь по воздуху в обе стороны занял 2,5 часа, тогда как поездка на автомобиле только в один конец требует не менее пяти часов.
"Альфа-КМ" впервые совершил посадку в высокогорье, но до регулярных рейсов еще далеко. Фото: Марина Лысцева/ТАСС "Альфа-КМ" впервые совершил посадку в высокогорье, но до регулярных рейсов еще далеко. Фото: Марина Лысцева/ТАСС
"Альфа-КМ" впервые совершил посадку в высокогорье, но до регулярных рейсов еще далеко. Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Как рассказал директор Кизлярского электромеханического завода (ОАО "КЭМЗ") Ибрагим Ахматов, ранее взлетно-посадочную полосу в селе протестировали Ан-2, известные в народе как "кукурузники". Теперь настала очередь проверить собственную разработку - многоцелевой четырехместный самолет МАИ-411.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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По словам Ахматова, полет прошел успешно. Воздушное судно после испытаний получило сертификат летной годности, а на авиасалоне МАКС специалисты не скупились на похвальные отзывы.

Называться самолет теперь будет "Альфа-КМ". Директор авиакомпании "КЭМЗ АВИА" Муслим Гасанов рассказал корреспонденту "РГ", что сменилось лишь название - все характеристики остались прежними. Из иностранных деталей в самолете только два австрийских двигателя, остальные комплектующие изготовлены в России, в том числе в Дагестане. Разрабатывался он совместно с конструкторским бюро Московского авиационного института. "Альфа-КМ" является аналогом европейского CS-23 и американского FAR-23. В России подобные самолеты до сих пор не производились.

Дальность полета в данной конфигурации составляет тысячу километров, в дальнейшем планируется внести изменения и довести этот показатель до полутора тысяч километров. Машина неприхотлива в использовании, ее можно посадить практически на любой грунт. Воздушное судно оборудовано спасательной системой, что позволяет в аварийной ситуации спустить его на землю на парашюте. Кроме того, предполагается усовершенствовать самолет для посадки на водную поверхность.

Из иностранных деталей в самолете только два австрийских двигателя, остальные комплектующие изготовлены в России, в том числе в Дагестане

Кстати, Гасанов является мастером спорта международного класса, чемпионом СССР, России, Европы, призером чемпионата мира по высшему пилотажу. Первый полет из Кизляра в Мачада совершил именно он.

Учитывая туристический бум, который сейчас переживает Дагестан, малую авиацию можно было бы использовать для перевозок туристов в горы, а также обзорных экскурсий с высоты птичьего полета. Но с этим пока придется повременить, говорит летчик. Виной тому - жесткие требования, регламентированные федеральными авиационными правилами ФАП-246.

- Чтобы в качестве авиатакси работал хотя бы один самолет, нужно в штат компании принять дополнительно до 20 человек, то есть час полета окажется просто золотым для клиента, - пояснил Гасанов.

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Корреспонденту "РГ" об этой проблеме говорил и председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев:

- В штате компании малой авиации требуется наличие семи директоров по разным профилям. Необходимо вести обширную документацию, составлять множество отчетов. Также нужна развитая инфраструктура. Соблюдение всех требований приводит к дополнительным и немалым расходам, которые невозможно возместить из доходов, получаемых от эксплуатации легких воздушных судов, - отметил Детенышев.

По его словам, ситуация начинает постепенно меняться. Минтранс опубликовал проект поправок в ФАП-246, упрощающий сертификацию эксплуатантов, и с 2022 года рынок малой коммерческой авиации должен вздохнуть с облегчением.

- Да, туристов возить мы не можем, так как коммерческая деятельность пока запрещена. Российская авиаотрасль сильно отстала от ведущих стран из-за бюрократических препон. Для примера - отечественные воздушные суда поставляются в Канаду, США, другие страны и там получают международный сертификат. Подвижки уже есть - с марта 2022 года частные пилоты смогут заниматься коммерческой деятельностью, - сказал Гасанов.

А пока производитель самолетов может заработать только на их продаже бизнесменам.

- После первого полета интерес к самолету сильно вырос, многие заинтересовались его покупкой. Стоимость - порядка 25 миллионов рублей, вполне конкурентная по сравнению с зарубежными аналогами. Пока у нас один такой самолет, идет работа над выпуском еще нескольких экземпляров, - рассказал Муслим Гасанов.

Кстати

На базе КЭМЗ создана компания малой авиации. Кроме самой высокогорной взлетно-посадочной полосы в России на высоте 2200 метров в селе Мачада специалисты предприятия привели в порядок ВПП в селе Голотль Шамильского района, куда уже состоялись тестовые полеты из Кизляра. У предприятия есть и свой аэродром с полосой длиной 1450 метров.

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