Собранный в Дагестане самолет совершил первый полет в горы

Как рассказал директор Кизлярского электромеханического завода (ОАО "КЭМЗ") Ибрагим Ахматов, ранее взлетно-посадочную полосу в селе протестировали Ан-2, известные в народе как "кукурузники". Теперь настала очередь проверить собственную разработку - многоцелевой четырехместный самолет МАИ-411.
По словам Ахматова, полет прошел успешно. Воздушное судно после испытаний получило сертификат летной годности, а на авиасалоне МАКС специалисты не скупились на похвальные отзывы.
Называться самолет теперь будет "Альфа-КМ". Директор авиакомпании "КЭМЗ АВИА" Муслим Гасанов рассказал корреспонденту "РГ", что сменилось лишь название - все характеристики остались прежними. Из иностранных деталей в самолете только два австрийских двигателя, остальные комплектующие изготовлены в России, в том числе в Дагестане. Разрабатывался он совместно с конструкторским бюро Московского авиационного института. "Альфа-КМ" является аналогом европейского CS-23 и американского FAR-23. В России подобные самолеты до сих пор не производились.
Дальность полета в данной конфигурации составляет тысячу километров, в дальнейшем планируется внести изменения и довести этот показатель до полутора тысяч километров. Машина неприхотлива в использовании, ее можно посадить практически на любой грунт. Воздушное судно оборудовано спасательной системой, что позволяет в аварийной ситуации спустить его на землю на парашюте. Кроме того, предполагается усовершенствовать самолет для посадки на водную поверхность.
Кстати, Гасанов является мастером спорта международного класса, чемпионом СССР, России, Европы, призером чемпионата мира по высшему пилотажу. Первый полет из Кизляра в Мачада совершил именно он.
Учитывая туристический бум, который сейчас переживает Дагестан, малую авиацию можно было бы использовать для перевозок туристов в горы, а также обзорных экскурсий с высоты птичьего полета. Но с этим пока придется повременить, говорит летчик. Виной тому - жесткие требования, регламентированные федеральными авиационными правилами ФАП-246.
- Чтобы в качестве авиатакси работал хотя бы один самолет, нужно в штат компании принять дополнительно до 20 человек, то есть час полета окажется просто золотым для клиента, - пояснил Гасанов.
Корреспонденту "РГ" об этой проблеме говорил и председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев:
- В штате компании малой авиации требуется наличие семи директоров по разным профилям. Необходимо вести обширную документацию, составлять множество отчетов. Также нужна развитая инфраструктура. Соблюдение всех требований приводит к дополнительным и немалым расходам, которые невозможно возместить из доходов, получаемых от эксплуатации легких воздушных судов, - отметил Детенышев.
По его словам, ситуация начинает постепенно меняться. Минтранс опубликовал проект поправок в ФАП-246, упрощающий сертификацию эксплуатантов, и с 2022 года рынок малой коммерческой авиации должен вздохнуть с облегчением.
- Да, туристов возить мы не можем, так как коммерческая деятельность пока запрещена. Российская авиаотрасль сильно отстала от ведущих стран из-за бюрократических препон. Для примера - отечественные воздушные суда поставляются в Канаду, США, другие страны и там получают международный сертификат. Подвижки уже есть - с марта 2022 года частные пилоты смогут заниматься коммерческой деятельностью, - сказал Гасанов.
А пока производитель самолетов может заработать только на их продаже бизнесменам.
- После первого полета интерес к самолету сильно вырос, многие заинтересовались его покупкой. Стоимость - порядка 25 миллионов рублей, вполне конкурентная по сравнению с зарубежными аналогами. Пока у нас один такой самолет, идет работа над выпуском еще нескольких экземпляров, - рассказал Муслим Гасанов.
На базе КЭМЗ создана компания малой авиации. Кроме самой высокогорной взлетно-посадочной полосы в России на высоте 2200 метров в селе Мачада специалисты предприятия привели в порядок ВПП в селе Голотль Шамильского района, куда уже состоялись тестовые полеты из Кизляра. У предприятия есть и свой аэродром с полосой длиной 1450 метров.