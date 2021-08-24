Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне 150-метровой пропасти

В Черекском районе КБР обнаружено тело 14-летней девочки, которая пропала 22 августа в день своего рождения в поселке Кашхатау. Погибшую нашли в горной части Черекского района на дне пропасти глубиной в 150 метров. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Девочка ушла из дома 22 августа, в этот день она отмечала день рождения и сказала родителям, что поедет с подругами в Нальчик. Вечером она не вернулась, родственники начали самостоятельные поиски, к которым подключились волонтеры из поисковых отрядов.

- Организованными следственными мероприятиями было установлено, что она могла находиться неподалеку от тоннеля автодороги, ведущей к селению Верхняя Балкария в горной части Черекского района. В ходе осмотра местности, 24 августа 2021 года, в пропасти глубиной около 150 метров, расположенной у края автодороги Урвань-Уштулу, было обнаружено тело несовершеннолетней, - отметили в пресс-службе СК.

Пока следствие не делает предположений о том, что именно произошло с ребенком. Специалисты осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства трагедии.