В Дагестане бизнесу в Сулакском каньоне помогут с инфраструктурой

Расположенный в Дагестане Сулакский каньон стал излюбленным местом посещения туристов. Но пока чиновники думают, как помочь местному бизнесу, туризм и инфраструктура развиваются силами самих предпринимателей.

Сулакский каньон привлекает туристов со всей России и из-за рубежа своей красотой, доступностью и инфраструктурой. Фото: Владимир Аносов/РГ

Сулакский каньон - достопримечательность мирового уровня. Его протяженность составляет 53 километра, а максимальная глубина - более 1920 метров. Знаменитый Большой каньон в США уступает ему по всем показателям.

Природный объект всегда привлекал туристов. Поэтому предприниматели видят здесь большой потенциал для развития своего бизнеса. Каждый год открываются новые прогулочные маршруты, строятся гостиницы и рестораны. Все это - инициатива частных инвесторов.

Один из бизнесменов Дибир Дибиргазиев у побережья водохранилища Миатлинской ГЭС построил хаусбот - плавучую гостиницу. По его словам, необычный отель на воде обошелся ему примерно в восемь миллионов рублей. Никакой поддержки от государства не было, брать кредит в банке на невыгодных условиях он не стал. Пришлось продать квартиру, а недостающую сумму занять у родственников и друзей.

Руководство Миатлинской ГЭС пошло навстречу местному жителю и разрешило пришвартовать к берегу водохранилища необычный отель. Все необходимые документы у Дибира имеются - он оформил ИП, а у плавучего дома есть судовой билет.

Проект экологически чистый - вода для питья и технических целей подается насосом из водоема. Канализационные стоки и отходы поступают в специальные накопители, потом вывозятся и утилизируются на берегу.

Как рассказывает владелец хаусбота, в нем одновременно могут отдыхать до 12 человек. Удовольствие не из дешевых: сутки с ночевкой обойдутся в 30-35 тысяч рублей. Зато есть возможность насладиться тишиной, порыбачить и сделать красивые фотографии.

Рядом с Сулакским каньоном расположился туркомплекс "Главрыба". Его владелец сначала выращивал форель. Но растущий от года к году поток туристов заставил его перепрофилировать бизнес. Теперь это крупный туристический комплекс с сертифицированным причалом, небольшим зоопарком, детской площадкой, зиплайном и канатной дорогой. Отдыхающие могут взять уроки верховой езды или заняться спортивной рыбалкой.

- Количество посетителей только ресторана составляет около тысячи человек в день. В сезон комплекс создает более ста временных рабочих мест. В этом году построено самое большое колесо обозрения в Дагестане высотой 43 метра. Государственных средств в нашем проекте нет, - рассказал корреспонденту "РГ" помощник генерального директора Расул Хайбулаев.

О проблемах бизнеса на этой территории сообщил на встрече представителей туристической отрасли с врио главы Дагестана Сергеем Меликовым. По словам Хайбулаева, дальнейшему развитию туризма и безопасному трафику мешает удручающее состояние участка дороги до поселка Старое Миатли, а также однополосного моста через реку Сулак, построенного в середине прошлого столетия.

Учитывая большой интерес к Сулакскому каньону со стороны российских и иностранных туристов, руководство туркомплекса "Главрыба" попросило у властей помощи в строительстве двухполосного или двухъярусного моста. Самим предпринимателям не хватит на это средств. В правительстве республики пообещали рассмотреть просьбу.

Против передачи земельных участков в Сулакском каньоне выступают местные жители. Они просят не превращать территорию в место массового паломничества туристов

Мешают бизнесу инвестировать в туризм в Сулакском каньоне и трудности с оформлением земель под коммерческую деятельность. Против передачи участков выступают некоторые местные жители. Они просят оставить в сохранности земли их предков и не превращать территорию в место массового паломничества туристов.

Региональные власти пытаются решить этот вопрос уже много лет. В 2019 году правительство Дагестана анонсировало строительство в районе каньона туристического комплекса "мирового значения" с экстремальными развлечениями "Сулак 1920". Проект, включавший в себя стеклянный мост над каньоном, смотровую площадку и зону экстремальных аттракционов, оценивался в миллиард рублей.

"Мы готовы найти участок и провести переговоры с местными жителями, объясняя, что реализация проекта - это, прежде всего, доходы и рабочие места. Мы также можем обеспечить населенный пункт инфраструктурой", - заявил тогда на встрече с инвесторами теперь уже бывший премьер-министр республики Артем Здунов.

К реализации проекта так и не приступили. Тем временем власти Дагестана сообщают о новых инициативах предпринимателей в Сулакском каньоне.

В министерстве по туризму и народным художественным промыслам РД заявили, что в официальном реестре ведомства значатся 45 паспортизованных туристических маршрутов. 13 из них, в том числе Сулакский каньон, являются брендовыми.

По словам врио министра по туризму Эмина Мерданова, сейчас совместно с предпринимателями готовится комплекс мер поддержки в виде субсидий и грантов.

В Сулакском каньоне выбраны пять земельных участков общей площадью около 40 гектаров. Они предназначены для создания инвестиционных площадок, в том числе причальной и туристической инфраструктур. Сроки реализации проектов чиновники не называют. За это время, как показывает практика, предприимчивые жители республики сами разработают и воплотят свои идеи.

Как у соседей

Совсем недавно на сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор" появился прозрачный мост - уменьшенная версия того, что так и не построили в Сулакском каньоне. Протянули его на высоте 2320 метров над уровнем моря, и он стал первым в России подвесным мостом такой конструкции. Чтобы добраться туда, нужно преодолеть три очереди канатной дороги с двумя пересадками. Проход по мосту платный - 700 рублей с каждого желающего пощекотать нервы. Есть ограничения по весу и росту: не более 100 килограммов и не ниже 130 сантиметров.