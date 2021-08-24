В Дагестане селевой поток унес "Газель" с водителем

Селевой поток в селе Куппа Левашинского района Дагестана унес грузовую "Газель", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС.

Идут поиски водителя 1969 года рождения. Спасателям помогают около 500 местных жителей. Автомобиль найден в 300 метрах от моста в селе Куппа ниже по течению реки Казикумухское Койсу.

По сообщению "Интерфакса", в Карадахской теснине в Гунибском районе из-за схода селя были заблокированы 30 человек. Пропали без вести два человека - жители Москвы и Санкт-Петербурга, 1986 и 1984 годов рождения.