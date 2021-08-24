В КБР ученые разработали робота для бронирования места на парковке

В Кабардино-Балкарском научном центре Российской академии наук (КБНЦ РАН) создали робота, который может резервировать парковочные места на улицах населенных пунктов по запросу пользователя. Пока что устройство работает от пульта дистанционного управления, но у инженеров есть идея, как изобретение внедрить в систему "Умный город".

Робот представляет собой небольшую платформу, которая раскладывается до метра в высоту, а после раскрывает в стороны штанги, чтобы ограничить проезд автомобилей. Устройство можно поставить на шасси, после чего робот сможет перемещаться по парковке, и таким образом зарезервировать любое место.

- Мы отталкивались от того, что в городе трудно найти место, где можно оставить автомобиль, особенно в праздничные или предпраздничные дни. Сейчас у нашего прототипа две штанги, которые открываются с пульта дистанционного управления, загораживают место и таким образом резервируют его, - рассказал корреспонденту "РГ" председатель КБНЦ РАН Залимхан Нагоев.

В научном центре есть рабочий прототип. Его осталось только покрасить и нанести на него яркую символику, чтобы он был заметен для водителей.

- Заинтересоваться роботом могут крупные организации в центре города, парковки которых часто занимают еще до приезда работников в офис. Кроме того, резерв нужен возле крупных гипермаркетов, торговых центров и кинотеатров, - отметил председатель КБНЦ РАН.

Когда робота поставят на колеса, то одновременно с этим подключат к системе навигации. Ориентироваться он будет с помощью ГЛОНАСС - в базу загрузят нужные карты и маршруты, так что передвигаться парковщик сможет без помощи человека.

На следующем этапе робота авторизуют в интернет-сервисах, что расшит его потенциал. Интеграция в "Умный город" даст возможность участникам дорожного движения занимать места дистанционно.

- Мы уже с этой недели тестируем робота в Нальчике. Нам нужно понять, как будут люди реагировать на то, что место занимается автоматически. Важно проверить заявленный функционал в городской среде, - рассказал Нагоев.

Функции робота со временем могут быть изменены, это будет зависеть от потенциальных покупателей. Научный центр намерен удовлетворить любые пожелания заказчиков.

По словам изобретателей, подобных систем на рынке они не нашли, поэтому перспективы применения разработки есть не только в Кабардино-Балкарии. После экспериментов ученым еще предстоит привести робота к нормативам в рамках законодательства РФ. .

Между тем

Федеральный научный центр "КБНЦ РАН" создан в 2016 году. В его состав входят четыре академических института, три научно-исследовательских центра и две лаборатории - нейрокогнитивных автономных интеллектуальных систем, молекулярной селекции и биотехнологий, Научно-образовательный центр и сельскохозяйственная опытная станция. Недавно открыты три новых научно-инновационных центра.

Функции робота со временем могут быть изменены - все будет зависеть от пожеланий потенциальных покупателей