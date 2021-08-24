В Осетии бесплатно принимают на отдых студентов со всей страны

Студенты из любой точки России могут приехать в Северную Осетию, бесплатно поселиться в общежитии СОГУ (Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова) и посетить с экскурсиями самые живописные места республики. Это стало возможным благодаря новой федеральной программе студенческого туризма, в которой приняли участие 15 вузов из разных регионов страны.

СОГУ вошел в список этих университетов в качестве одной из пилотных площадок. Кроме Владикавказа остановиться в вузовских кампусах можно будет в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижнем Новгороде, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Красноярске, Томске, Великом Новгороде, Барнауле, Таганроге, Симферополе, Уфе и Иркутске. Действует программа в этом году до 25 августа, но ректоры университетов надеются, что она будет продлена и на следующий год, ведь в летний период общежития пустуют.

- Все очень просто. Если студент любого вуза России хочет приехать, например, в Северную Осетию, то он регистрируется на сайте студтуризм.рф, выбирает наш университет и устанавливает даты, когда планирует прибыть, - рассказывает проректор по внешним связям и развитию Северо-Осетинского государственного университета Алан Уадати. - После этого наши сотрудники созваниваются с ним, уточняют разные текущие вопросы - и все, он может направляться к нам. Проезд, конечно, оплачивает сам студент, но вот цену за проживание в нашем общежитии мы поставили в размере "ноль рублей", то есть бесплатно. В других вузах, которые участвуют в этой программе, она может достигать 100 или 500 рублей в сутки - все зависит от региона, университета, условий нахождения там и других обстоятельств.

По словам Уадати, комнаты общежитий СОГУ площадью 15-20 квадратных метров рассчитаны на проживание двух человек и объединены в блоки. В каждом таком блоке - две комнаты и санузел. Всего в летний период университет готов принять одновременно 20 человек, но за весь нынешний сезон пока приехали только 16: далеко не все в России знают, что есть такая федеральная программа.

Совершая "Путешествие в Древнюю Аланию" по горным районам республики, студенты знакомились не только с местными достопримечательностями, но также с историей и культурными традициями Осетии

- Надеюсь, в следующем году она заработает в полную силу, - говорит проректор СОГУ. - Ведь в Европу иногда легче попасть, чем в некоторые регионы России. Представьте, сколько стоит добраться до Северной Осетии, например, из Сибири или с Дальнего Востока. А посмотреть тут есть что, и бесплатное проживание освобождает средства на оплату экскурсий, дает дополнительный стимул посетить республику.

Студенты, которые уже побывали во Владикавказе и останавливались в общежитии СОГУ, прибыли из самых разных регионов: Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, даже Владивостока, и целая группа - из Казани. Экскурсии для гостей помогли организовать учащиеся исторического факультета СОГУ, подрабатывающие гидами. Это тоже позволило путешественникам сэкономить немалые средства. А увиденное произвело на гостей впечатление. Их программа в Северной Осетии включала в себя посещение древнего некрополя - "Города мертвых", горячих минеральных источников в селении Бирагзанг и знакомство с первозданной природой Национального парка "Алания". Также они побывали в старинных полуразрушенных селениях Галиат и Цмити, история которых насчитывает несколько веков, и увидели известный ледник "Сказка" в Цейском ущелье.

Экскурсии проходили по маршруту "Путешествие в Древнюю Аланию", по горным районам республики, и знакомили гостей не только с местными достопримечательностями, но также с культурными традициями и историей современной Осетии.

Студентам запомнились 10 уникальных арт-объектов, установленных в разных частях республики: гигантский меч в камне, зеркальный барс, притаившийся на скале, колесо Балсага и другие.

- Все эти арт-объекты прямо или косвенно связаны с Кавказом и Северной Осетией, - поясняет председатель комитета РСО - Алания по туризму Заурбек Кодзаев. - Они формируют у туристов общее представление о республике, потому что о каждом из монументов невольно хочется узнать побольше: что это такое, почему здесь находится? И гиды рассказывают о мифах, культуре, традициях и истории Северной Осетии. Наши гости узнают, что барс - это символ республики, человек в шляпе - Коста Хетагуров, основатель осетинской литературы и словесности, колесо Балсага - мифологический символ, который отсылает к Нартскому эпосу, а меч в камне - намек на осетинский след в легендах об английском короле Артуре.

Кстати

На Северном Кавказе к программе студенческого туризма присоединился не только Владикавказский СОГУ, но и Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), у которого есть подразделения в Ставрополе и Пятигорске. При этом учащимся российских вузов, которые решат сюда приехать, предложат несколько маршрутов на выбор - от трех часов до двух дней.

"СКФУ активно поддерживает стремление студентов путешествовать по стране. Такие поездки - не только развлечение, но и знакомство с историей регионов, - написал в официальном аккаунте университета в соцсетях ректор вуза Дмитрий Беспалов. - Будем рады видеть у нас гостей со всей России и показать им красоты Северного Кавказа".

Стоимость размещения в кампусах СКФУ для студентов-путешественников копеечная - 59 рублей в сутки в Ставрополе и 82 рубля - в Пятигорске.

Комментарий

Алексей Коренев, аналитик группы компаний "ФИНАМ":

- Эта программа рассчитана не на семьи с детьми, а именно на студентов, у которых больших финансовых возможностей нет. В нынешнем году студенты не успели распробовать это новшество, потому что старт был дан очень поздно - уже к концу лета. Можно надеяться, что на следующий год она развернется более масштабно. А почему нет?! Ведь общежития все лето простаивают пустые. Но само по себе это направление студенческого туризма не связано с развитием и поддержкой туриндустрии. Тут речь идет скорее о насыщении досуга людей в летние месяцы. Это хоть и чрезвычайно позитивное, но очень узкое направление, которое не повлияет на развитие курортов в регионах.