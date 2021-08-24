Власти выделили 67,4 млн рублей на защиту от селей и лавин в КБР

Правительство РФ выделило 67,4 миллиона рублей на строительство защиты от селей и лавин в Кабардино-Балкарии. Новые инженерные сооружения должны появиться в районе Приэльбрусья.

Как уточняется в распоряжении, которое подписал глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин, средства направят на завершение строительства защитных сооружений от природных ЧС от поляны Азау до поселка Терскол. Ранее с просьбой о финансировании этих работ к федеральным властям обратился глава КБР Казбек Коков.

"Здесь, в частности, возведут железобетонные конструкции, металлические ограждения и снегоудерживающие щиты. Это обеспечит безопасное пребывание местных жителей и туристов в районе Эльбруса, а также защитит объекты инфраструктуры от природной стихии", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина России.

Часть денег направят на очистку от селевых наносов действующего селепропускного сооружения на реке Герхожан-су, где ранее оползни перекрыли русло реки и появилась завальная плотина. При прорыве она может вызвать мощный селевой поток. Очистка позволит это предотвратить.

Осенью 2017 года в Эльбрусском районе дважды сошли мощные сели. В результате прорыва горного озера Башкара на долину Адыл-су обрушился грязекаменный поток, который разрушил несколько участков федеральной трассы Прохладный - Азау. Отрезанными от внешнего мира оказались около восьми тысяч местных жителей и туристов, в том числе иностранцев. Повреждения получила обсерватория РАН, сотрудники которой ведут наблюдения за нейтрино. Тогда погибли три человека.

Как пояснил корреспонденту "РГ" заместитель главы администрации Эльбрусского района Муаед Азубеков, разрушительная сила селя настолько велика, что никакие строения не способны выдержать его напор.

- Воспрепятствовать его сходу невозможно. Поток необходимо грамотно перенаправить, для того и нужны селепропускные каналы, чтобы река уносила породу. Хотя попытки построить защитные сооружения были. В Тырныаузе поставили селеудерживающую плотину - решетчатую железобетонную конструкцию, которая не выдержала первого же напора и была разрушена в 1999-м - за год до катастрофического селя, который снес часть инфраструктуры вольфрамо-молибденового комбината, - рассказал Азубеков.

Разрушительная сила селя настолько велика, что никакие строения не способны выдержать его напор

Некоторые ученые предлагали забросать ущелье металлическими конструкциями, которые бы сдерживали движение горных пород. Но, по словам замглавы района, этот вариант тоже вряд ли окажется действенным.

Сейчас на территории Эльбрусского района (здесь находятся горнолыжные курорты "Эльбрус" и "Чегет") сразу несколько участков подвержены сходам селей. Они связаны с притоками Баксана.

- Особенно опасна река Герхожан-су, которая течет в центре Тырныауза и раз в 10-20 лет, в зависимости от погодных условий, становится причиной катастрофических селей, повторяющихся порой два года подряд. Хотя все притоки Баксана несут угрозу в той или иной мере, - считает Азубеков.

По его мнению, бороться нужно не только с селями, но и с лавинами. Кстати, со снежным бедствием справляться уже научились. Существует несколько технологий, которые используются на самом популярном горнолыжном курорте региона. На поляне Азау уже установлены лавинозащитные сооружения двух типов. На солнечном склоне смонтированы металлические конструкции в виде экранов, вогнанных в грунт. Они способствуют гашению импульса в момент зарождения лавины и препятствуют тому, чтобы катящийся сверху снежный ком подхватывал остальные массы. На другой стороне склона установлены бетонные пирамиды. Они ступенчатые и забурены в грунт до скальных пород. Их функция заключается в том, чтобы рассекать лавину на мелкие потоки.

Стоимость работ, обеспечивающих защиту всех территорий от схода снежных масс и грязекаменных потоков, огромна. По словам Азубекова, на них не хватит средств ни в республиканском, ни тем более в районном бюджете. За помощью всякий раз приходится обращаться к федеральным властям.

Комментарий

Михаил Надежин, начальник Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии:

- Июль и август - самые опасные в плане схода селей месяцы в Кабардино-Балкарии. Это связано с повышением температуры и увеличением осадков, способствующих активизации экзогенных процессов. Данная тенденция характерна и для Тырныаузской группы селевых бассейнов. Влияние таких факторов, как интенсивность атмосферных осадков в летний период, переувлажнение грунта, таяние погребенных льдов, эрозионный размыв рыхлых отложений, будет усиливаться и дальше. Они могут осложнить паводковую обстановку, а селевые потоки и оползни станут чаще угрожать горным населенным пунктам и инфраструктуре.

Справка "РГ"

Самый крупный сход лавины в нынешнем году был зафиксирован 18 января на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. Снег обрушился на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара. Он накрыл два пункта проката горнолыжного снаряжения и повредил здание находящегося рядом кафе. В результате схода лавины погиб президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда КЧР Хаджи-Мурат Маршанкулов, еще восемь человек пострадали.