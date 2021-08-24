Эксперты рассказали, как будет работать реестр социальных НКО

В РФ создадут единый реестр социально ориентированных некоммерческих организаций. На днях критерии включения НКО в этот перечень определило федеральное правительство. Сами помощники государства приветствуют реформу, направленную на систематизацию информации о некоммерческом секторе и его развитие. Однако, по словам руководителей организаций, за единой системой учета должны следовать доступные меры поддержки.

Два в одном

Во время пандемии в РФ сформировали два реестра социально ориентированных НКО. Их участников в 2020-м освободили от налогов и страховых платежей за второй квартал. Кроме того, они могли претендовать на льготные кредиты, подразумевающие списание долга и процентов при сохранении штата.

В первый реестр вошли победители конкурсов президентских грантов последних трех лет, НКО, получавшие с 2017 по 2020 год любую бюджетную имущественную поддержку, официальные поставщики социальных услуг и общественно полезных услуг. Во второй реестр - частные организации, имеющие лицензию на образовательную деятельность, благотворительные организации, а также НКО, которые сами выдают гранты на поддержку науки, образования, культуры и искусства.

В единый реестр войдут все вышеперечисленные организации. Кроме того, субъекты РФ смогут включать туда НКО, которые не соответствуют федеральным критериям, но реализуют важные для регионов социальные проекты.

- Мы проанализировали ситуацию и поняли, что часть НКО под старые критерии не попадает, при том они активно работают и приносят пользу обществу, - комментирует ситуацию председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. - Неправильно было бы допустить, чтобы они не имели возможности попасть в этот реестр. Теперь эта возможность появилась.

Главный критерий - социальный эффект

Председатель Ассоциации социально ориентированных НКО Вологодской области, эксперт Фонда "Наше будущее" Анна Хрястунова предлагает добавить еще один критерий. Речь идет об организациях, которые реализуют общественно значимые проекты на средства частных благотворительных фондов.

- Возможно, сами благотворители попадут в единый реестр, но те, кто работает с помощью их грантов, - нет. Это, на мой взгляд, не совсем логично, ведь такие некоммерческие организации приносят пользу своим муниципалитетам и регионам, не тратя бюджетных денег, - рассуждает Анна Хрястунова. - Вот конкретный пример. НКО молодых инвалидов "Ареопаг", которой я руковожу, реализует проект по созданию центра подготовки и сопровождения нянь для детей с инвалидностью на средства частного благотворительного фонда. "Ареопаг" в 2019-2020 годах являлся также получателем президентского гранта, поэтому мы вошли в один из прошлогодних реестров и станем участниками единого реестра. Но многие наши коллеги, которые также реализуют социальные проекты благодаря частным грантам, не получая поддержки из бюджета, останутся за бортом. Таких НКО в регионах Северо-Запада достаточно много.

Кроме того, важно сделать максимально простой саму процедуру включения некоммерческих организаций в единый реестр, добавляет вологодский эксперт. НКО регулярно сдают отчетность в федеральное Министерство юстиции. По этим отчетам понятно, реализует ли организация проекты в последние годы или она перестала работать.

- Надеюсь, что потенциальных участников будут отбирать автоматически среди действующих НКО, соответствующих федеральным критериям, - добавляет Анна Хрястунова. - Например, если организации больше трех лет, она функционирует, почему бы не включить ее в реестр?

Кредит недоверия

Впрочем, все эти нюансы не будут важны, если для участников единого реестра не разработают мер поддержки, учитывающих специфику некоммерческого сектора. В прошлом году на малых и средних предпринимателей и на НКО распространили одни и те же "пряники". Многим "малышам" освобождение от налогов и потенциально невозвратные кредиты действительно помогли остаться на плаву, выплачивать сотрудникам зарплаты. Но для некоммерческих организаций помощь оказалась либо недоступной, либо малоэффективной.

Начнем с налогов. Налог на прибыль НКО, не получающие прибыль, не платят. Имущество, облагаемое налогами, у помощников государства встречается редко. Что касается льготных кредитов, они для представителей некоммерческого сектора были привлекательными, но практически недоступными.

У банков не разработаны механизмы оценки платежеспособности некоммерческого сектора

В целом по стране займами могли воспользоваться около 39 тысяч НКО, включенных в два реестра. Из них заявки подали две с половиной тысячи организаций, а одобрение получили только 1,3 тысячи.

Дело в том, что решения о выдаче льготных кредитов принимали не органы власти, а банки. Финансовые учреждения, не имеющие опыта взаимодействия с НКО, нередко кредитовали их по остаточному принципу или не кредитовали вовсе. Кроме того, многие общественники, которые не привыкли пользоваться кредитами или услышали от коллег об отказах, сами не стали обращаться в банки.

Чем помочь помогающим?

Корреспондент "Российской газеты" поговорила с главами пяти некоммерческих организаций Северо-Запада, которые пытались получить льготные займы. Всем им не удалось этого сделать. Официально - по причине выбранных лимитов. Неофициально некоторым героям пояснили: у банков не разработаны механизмы оценки платежеспособности некоммерческого сектора.

- При этом мы на фоне других калининградских НКО просто "богачи", - отмечает глава Калининградской общественной организации инвалидов "Ковчег" Роман Аранин. - У нас есть в собственности средства реабилитации, автобус - то есть залоговое имущество. И мы все равно получили отказ. Чего уж ждать коллегам, которые в качестве залога могут указать разве что квартиру учредителя? Организациям, которые добровольно и безвозмездно выполняют функции государственных учреждений, безусловно, нужны для роста и развития льготные кредиты. А еще лучше - беспроцентные. И выдавать эти кредиты следует не через банки, а через государственные структуры.

Еще одна важная мера поддержки, по мнению калининградского эксперта, связана с участием в бюджетных торгах. При этом важно не распространять на НКО преференции, которые уже имеет малый бизнес, а разработать новые механизмы.

- Ни для кого не секрет, что в специальных закупках для "малышей" участвуют дочерние структуры корпораций с миллиардными оборотами, - продолжает Роман Аранин. - Реальному малому бизнесу сложно тягаться с такими конкурентами, НКО на подобных торгах и вовсе нечего делать. Следует добавить, что я обеими руками за сокращение количества реестров, их накопилось слишком много. Кроме двух основных, сформировавшихся во время пандемии, существует несколько ведомственных. Уходит уйма времени и тонны бумаг, чтобы в каждом из них зарегистрироваться, и потом обидно сознавать, что ничего полезного участие в том или ином реестре не приносит. Надеюсь, меры поддержки участников единого реестра будут проработанными, подкрепленными реальными деньгами, эффективными применительно к некоммерческому сектору.

Актуальна также помощь, связанная с арендой имущества, развивает тему Анна Хрястунова. Регионы и муниципалитеты и сейчас по своей инициативе предоставляют некоммерческому сектору подобную имущественную поддержку. Однако льготы при аренде помещений, принадлежащих органам власти, необходимо согласовывать с антимонопольной службой.

- Я несколько лет арендовала у бюджета доступный офис с 99-процентной льготой, - рассказывает Анна Хрястунова. - Однако в прошлом году антимонопольщики отказали "Ареопагу" и еще восьми НКО в этой преференции. Было бы замечательно, если бы местным властям разрешили предоставлять СО НКО подобные льготы без согласования с ФАС.