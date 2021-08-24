Фильм Александры Бутор "Мишень" покажут на "Окне в Европу"

С 27 августа по 2 сентября в Выборге Ленинградской области пройдет XXIХ Фестиваль российского кино "Окно в Европу". За шесть дней зрители увидят более ста кинокартин, среди которых фильмы из игрового, документального и анимационного конкурсов. Открывать фестиваль сразу после мировой премьеры в программе "Особый взгляд" 74-го Каннского кинофестиваля будет картина Алексея Германа-младшего "Дело".

В конкурсную программу игрового кино вошло 11 картин, среди которых - один дебют, три фильма представлены режиссерами, которые выпускают свой второй полнометражный игровой фильм, а также работы опытных авторов. Шесть фильмов из программы созданы при государственной финансовой поддержке, пять независимых проектов. Возглавит жюри игрового конкурса режиссер и сценарист Лариса Садилова.

В конкурсную программу неигрового кино вошло 23 картины, 12 из которых созданы при государственной финансовой поддержке.

В конкурсе анимационного кино участвуют 33 фильма. Анимационный конкурс собрал работы независимых авторов, различных школ и киностудий, среди которых "Союзмульфильм" и школа-студия "ШАР", где преподает искусство мультипликации классик белорусской анимации Михаил Тумеля.

В конкурсе "Выборгский счет", в который входят фильмы, отмеченные наградами других кинофестивалей, покажут "Мишень" белорусского режиссера Александры Бутор. Фильм отмечен дипломом за лучшую женскую роль международного кинофестиваля "Свет миру".

Александра Бутор закончила Белорусскую государственную академию искусств по специальности "Режиссура художественного фильма"(мастерская народного артиста Беларуси, лауреата премии Союзного государства Александра Ефремова)

За художественный фильм "Белые росы. Возвращение", снятом на "Беларусьфильме", Александра удостоена специальных призов Исполнительного комитета СНГ "Кино без границ" и Постоянного комитета Союзного государства "Вместе".