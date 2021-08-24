Карелова: Представители более 70 стран приедут на III Евразийский женский форум

Третий Евразийский женский форум, несмотря на пандемию коронавируса, пройдет в срок - 13-15 октября 2021 года в Санкт-Петербурге. О ходе подготовки к очередной встрече женщин - лидеров бизнеса, политики, науки, социальной сферы и программе мероприятий "Российской газете" рассказала вице-спикер Совета Федерации, заместитель председателя оргкомитета форума Галина Карелова.

Галина Николаевна, как идет подготовка к форуму?

Галина Карелова: Мы почти у финиша. Полностью сверстана деловая программа. В ее основе - 5 тематических платформ, определяющих приоритетные направления дискуссий. Это - миссия женщин в создании новой повестки мира и доверия, формировании здорового общества, в развитии экономики и цифровизации, сохранении планеты, реализации социальных преобразований. Приглашения на форум отправлены в 146 стран. В Санкт-Петербурге для работы Евразийского женского форума готовятся три площадки. В Таврическом дворце по традиции пройдут пленарные заседания и основные сессии. Музейно-выставочный комплекс "Вселенная Воды" в этом году предназначен для мероприятий экологической платформы. Третья площадка - Парламентский центр - станет центром регионов. Здесь будут представлены все субъекты Российской Федерации, пройдут выставки, состоятся дискуссии по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин, эффективности программ развития малого бизнеса и прочее.

Очень насыщена культурная программа. Кроме того, много мероприятий "вплетено" в ход форума, бейдж участника будет работать как входной билет в музеи, дворцы и на выставки города.

Готовы ли иностранные гости приехать в Петербург, несмотря на пандемию? Кого мы увидим в этот раз?

Галина Карелова: На данный момент личный приезд подтвердили представители более 70 стран и таких международных организаций, как ВОЗ, МОТ, ЮНЭСКО, ЮНИДО, Всемирный банк, Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея Совета Европы и др. Среди тех, кто намерен приехать, - главы государств и правительств, парламентов, известные общественные деятели, звезды науки и культуры. Говорить, кто будет онлайн, кто - офлайн, воздержусь. Нестабильность эпидемиологической обстановки в мире требует осторожности. Поэтому даже при том, что все необходимые меры эпидемиологической безопасности на форуме будут соблюдены, предусмотрено, что все его мероприятия - а их более 300 - будут "гибридными", сочетая элементы офлайн- и онлайн-форматов.

В программе есть блок, посвященный здравоохранению. Нет ли планов рассказать о российских вакцинах от ковида или даже сделать прививочный пункт?

Галина Карелова: Мы сегодня живем, можно сказать, под знаком коронавируса. Все, что касается противодействия ему и, в принципе, - нашей жизни в условиях новой реальности, это - приоритетная тема форума. Естественно, будем говорить и об отношении к прививкам в разных странах и об опыте разработки и применения вакцин, и о том, какие совместные усилия следует и возможно предпринять, чтобы остановить пандемию. Что касается прививочного пункта… Уверена, все или подавляющее большинство наших гостей будут вакцинированы. Но спасибо за идею - возможно, и организуем кабинет для тех, кто захочет сделать в ходе форума прививку.

ЕЖФ - это не только встречи раз в три года, но и работа в промежутке. С какими результатами вы подходите к очередному форуму?

Галина Карелова: Благодарю за этот вопрос, потому что нам кажется, что работа в режиме нон-стоп - уникальная особенность нашего форума. 23 проекта реализуется сейчас под эгидой Совета Евразийского женского форума. Они очень разные. Есть, например, проект "Женщины в атомной промышленности: вектор развития". Его направления - создание в высокотехнологичных отраслях условий для работы женщин, расширение перспектив их карьеры. Благодаря проекту стало формироваться профессионально-отраслевое женское сообщество, которое со временем стало международным. В рамках 64-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ представители 23 стран обсудили промежуточные итоги проекта и подтвердили необходимость его развития. На форуме впервые состоится заседание Международной рабочей группы Агентства по ядерной энергии ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. - Прим. "РГ"), которое будет этому посвящено.

На форуме будет дан старт международному направлению проекта "Женщина-лидер"

Еще один наш проект - международный конкурс женских бизнес-проектов APEC BEST AWARD, итоги которого подводятся в рамках форумов АТЭС. На нашем форуме объявим о создании Клуба его победителей и участников. Они представят предложения о развитии женского предпринимательства в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях кризиса, вызванного пандемией. Кроме того, на форуме будет дан старт международному направлению проекта "Женщина-лидер".

Планируется ли подписание документов о сотрудничестве или подготовка рекомендаций властям РФ?

Галина Карелова: Планируется и то, и другое, и даже - третье. Имею в виду итоговый документ форума, который будет адресован международным организациям, правительствам и парламентам государств мира. Мы очень надеемся, что решения и рекомендации третьего Евразийского женского форума, как и предыдущих, найдут продолжение в новых российских и международных инициативах, будут содействовать укреплению и развитию международного сотрудничества и улучшению положения женщин.