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24.08.2021 10:04

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Лесной совет Поморья обсудил кадровую стратегию в сфере ЛПК
Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 191(8542)
Лесопромышленный комплекс - это "флагманский корабль" экономики Архангельской области, от ЛПК во многом зависит наполняемость казны региона. При этом наполняемость кадрами самой отрасли оставляет желать лучшего: средний возраст тех, кто трудится в лесопромышленном комплексе Поморья, равен 50 годам. Более того, тенденция "старения" кадров в последние годы сохраняется, несмотря на то что зарплата в отрасли на 13 процентов выше средней по региону.
Александр Цыбульский (второй справа): Предложения, которые сегодня сделаны, обязательно нужно взять в работу. Фото: Татьяна Сухановская Александр Цыбульский (второй справа): Предложения, которые сегодня сделаны, обязательно нужно взять в работу. Фото: Татьяна Сухановская
Александр Цыбульский (второй справа): Предложения, которые сегодня сделаны, обязательно нужно взять в работу. Фото: Татьяна Сухановская

А ведь от того, пойдут ли молодые ребята работать в лес, напрямую зависит благополучие региона:

- Как сделать процесс подготовки кадров более современным и повысить уровень и престиж работы в отрасли? Как нам готовить выпускников таким образом, чтобы они потом не нуждались в переобучении? - эти вопросы губернатор Архангельской области Александр Цыбульский вынес в приоритетную повестку Лесного совета, прошедшего в Устьянском районе в рамках деловой программы VI чемпионата России "Лесоруб XXI века".

По данным министерства природных ресурсов и ЛПК региона, до 2028 года потребность в кадровом обновлении отрасли составит более пяти тысяч человек. В основном это квалифицированные рабочие. Но только шесть процентов тех, кто получает диплом о среднем образовании, идут сегодня работать в лесной комплекс.

- Существует стереотип работника лесной отрасли: в фуфайке, в ушанке и с пилой "Дружба" в руках, - отметила ректор Северного (Арктического) федерального университета Елена Кудряшова.

По ее информации, университет фиксирует печальную тенденцию: за последние три года количество абитуриентов, желающих получить образование по направлениям лесной отрасли, сокращается. Выпускники школ выбирают их по остаточному принципу.

Молодежь по-прежнему ищет специальности с прицелом на город, а престиж профессии остается низким. Хотя фуфайки и "Дружба" остались в прошлом веке - на современной технике можно заготавливать лес под звуки музыки, сидя в кабине в домашних тапках. Более того, по словам главы группы компаний УЛК Владимира Буторина, уровень подготовки молодых специалистов, которые все-таки приходят в отрасль, низкий:

- Ребята не знают, как открыть дверь в кабину харвестера или форвардера. Это проблема у всех лесников - не только в Архангельской области, - сказал он.

Как отметил Александр Цыбульский, Лесной совет продемонстрировал "столкновение фундаментального образования и науки с потребностями практикующего бизнеса". А меры, которые сегодня принимаются, "не удовлетворяют потребностям рынка и отрасли, поэтому их нужно пересматривать и серьезным образом перезагружать". В противном случае пять тысяч недостающих выпускников станут катастрофой для отрасли - их придется "хедхантить" на рынке:

- И речь будет вестись уже не о повышении заработной платы, а о снижении собственной прибыли для переманивания работников с других предприятий. Причем вы не сможете переложить эти затраты на конечного потребителя, как экспортно ориентированные предприятия с довольно фиксированным уровнем цен, - обратился глава региона к представителям бизнеса. - А снижение доходов предприятий - это снижение доходов в бюджеты всех уровней. Поэтому мы с вами сегодня должны думать о том, как возвращать престиж профессии. Чтобы люди, которым 50 плюс, смогли бы в ближайшее время получить достойную смену.

Из предложений, прозвучавших во время встречи, можно отметить создание системы поддержки молодых специалистов (подъемные, жилье), организацию трудовых лагерей, в которых студенты постигали бы науку на практике, а преподаватели "синхронизировали" свои знания. Есть предложение по налоговым льготам для предприятий, вкладывающих средства в подготовку кадров на своих территориях. На "заточку" специалистов повлияет также введение мест по заочному обучению без отрыва от производства, а на популяризацию профессии со школьной скамьи - подключение к процессу школьных лесничеств и продолжение практики "лесных классов", которые курируются непосредственно бизнесом.

Тем временем Владимир Буторин озвучил идею построить в Устьянском районе лесотехнический колледж на принципах государственно-частного партнерства.

- Предложения, которые сегодня сделаны, обязательно нужно взять в работу, - резюмировал глава региона. - А идея по поводу лесопромышленного колледжа является хорошим проектом: его можно было бы сделать базовым образовательным учреждением для подготовки специалистов в лесной отрасли. Но создавать его нужно, собрав всех коллег, которые сегодня сидят за этим столом.

Александр Цыбульский обратился также к руководителям лесопромышленных предприятий, приехавшим на встречу:

- Покажите молодежи истории своего успеха - расскажите об этом в средствах массовой информации.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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