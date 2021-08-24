Определены самые перспективные отрасли экономики

Если проанализировать топ самых быстрорастущих компаний в S&P 500 за 30 лет, можно обнаружить, что, помимо очевидных технологических лидеров (Amazon, Nvidia или Netflix), в топе есть компании самого широкого спектра индустрий. Так, самой доходной для инвесторов компанией за 30 лет стал Monster Beverage, американский производитель безалкогольных напитков, чуть менее - железнодорожники Kansas City Southern и производитель оборудования для бассейнов Pool Corp. Корреспондент "РГ" решил узнать у экспертов, во что они бы вложили свои средства в отечественной экономике.

Можно предположить, что самой очевидной инвестицией могут стать драгметаллы, однако это не так, объясняет Сергей Четвериков, руководитель проекта Synergy Invest, который не видит предпосылок для всплеска интереса к драгметаллам и роста цен на них.

Так, Дмитрий Пятыгин, начальник инвестиционного отдела национального НПФ, уверен, что наиболее перспективными секторами российской экономики в ближайшем будущем будут отрасли, в первую очередь ориентированные на внутренний спрос.

В сельском хозяйстве стоит обратить внимание на растениеводство, уточняет Илья Добренко, эксперт ГК "Шанс" - только в 2020 году рост составил 7,2 процента. В среднем маржинальность бизнеса в растениеводстве составляет порядка 35-40 процентов, в то время как рентабельность агросектора не превышает 22,9 процента.

Есть хорошие возможности и для группы отраслей, обеспечивающих сельскохозяйственное зерновое производство. Помимо тракторов и комбайнов, сюда относится все, что связано с удобрениями и мелиорацией, например трубы и шланги для орошения полей, добавляет Сергей Толкачев, завкафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования финансового университета.

Не менее прибыльными могут оказаться инвестиции и в производителей продуктов питания, которые в последние годы возникли на рынке и завоевали там значительную долю, напоминает Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс".

В целом современные агрохолдинги уже создали вертикально интегрированные структуры, позволяющие осуществлять полный цикл производства продуктов питания от поля до прилавка. При этом Россия в состоянии замещать все ниши - от масс-маркета до премиальной органической продукции.

Перспективными секторами экономики будут отрасли, ориентированные на внутренний спрос

Отдельно стоит отметить российский IT-сегмент - это направление способно демонстрировать двузначные годовые темпы роста, утверждает Пятыгин. Здесь можно выделить искусственный интеллект и машинное обучение, компании, занимающиеся распределенными сетями и платежными системами, блокчейном, робототехникой. Еще один тренд - развитие сетей 5G, напоминает Эдуард Данилов, старший директор группы компаний SRG. По планам уже в следующем году должно будет начаться коммерческое массовое покрытие сетями 5G десяти российских городов-миллионников, а масштабное развертывание сетей запланировано на 2023-й.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе стоит обратить внимание на компании, которые наиболее активно занимаются цифровизацией своего бизнеса и развитием экосистем (ретейл, банки), уточняет Максим Ульянов, независимый оценщик и эксперт по инвестициям.

Также в среднесрочной перспективе привлекательными выглядят компании, связаные с обслуживанием электротранспорта, - производители батарей и их компонентов, генерирующие и транспортные компании, организации, осуществляющие добычу и производство металлов, в том числе редкоземельных. Перспективной является и сфера mobility, особенно стремительно она будет развиваться в больших городах. На дистанции меньше пяти километров люди все чаще будут передвигаться на мини-транспорте - например, небольших скутерах, это будет более выгодно, как и его производство для инвестора, поясняет Виктор Орловский, основатель и генеральный партнер Fort Ross Ventures.

Но это не значит, что традиционные секторы потеряли свою финансовую привлекательность, утверждает Дмитрий Исаков, профессиональный инвестор и директор Lender Invest.

Несмотря на глобальные попытки перехода на "чистые" технологии, ТЭК остается по-прежнему привлекательным активом. На сегодняшний день мы пока достаточно далеки от того, когда "чистая" энергетика займет лидирующее место в экономике, поясняет эксперт. А это значит, что зависимость от углеводородов высока и этот потенциал сохранится в текущем десятилетии.

Кроме того, последние два года показали, насколько важны и востребованы компании, чьи разработки так или иначе связаны с медициной. Стоит наблюдать за фармацевтическим рынком, на новостях о новых лекарственных препаратах, открытиях компании могут вырасти довольно быстро, полагает Анастасия Кошелева, руководитель российского отделения investing.com. Например, с момента начала пандемии и до сегодняшнего дня акции небольшой компании "Институт стволовых клеток человека" подорожали в восемь раз на фоне новостей о том, что дочерние компании института ведут работы над лекарством от коронавируса, приводит пример Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари".

- И, наконец, требует внимания и индустрия развлечений. В России все, что касается игрового сегмента, игровых студий, создания контента, развивается сейчас очень быстро, и, на мой взгляд, наша страна может занять лидирующие позиции в мировых трендах, завершает Орловский.

Тем временем

Тренды мирового финансового рынка догоняют и финансовый рынок России. Одним из них стало ESG-инвестирование, которое ставит своей целью инвестирование в этичные компании, оказывающие благоприятное воздействие на окружающую среду и общество, рассказывает Вячеслав Нечаев, руководитель экологических проектов ТИАР-Центра.