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24.08.2021 14:52

Почему не может открыться новый пункт пропуска на границе с Литвой

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 191(8542)
Новый международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) на границе с Литвой в Калининградской области сможет начать работу не раньше чем через год из-за задержки с литовской стороны. О перспективах открытия долгожданного МАПП "Дубки - Рамбинас", который должен сократить очереди фур на границах, сообщил глава МИД России Сергей Лавров во время своего рабочего визита в самый западный регион.
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости
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Решению открыть новое "окно" на границе, через которую идет массовый сухопутный грузопоток, уже почти десять лет. Осенью 2011 года Россия и Литва подписали соглашение о строительстве нового 280-метрового моста через пограничную реку Неман и подъездов к нему. Уже тогда было ясно, что двух пунктов пропуска, где оформляют грузы, на российско-литовской границе явно недостаточно, поэтому у моста было запланировано и строительство МАПП "Дубки - Рамбинас". На российской стороне его начали строить еще в 2015 году по федеральной целевой программе "Государственная граница РФ". К тому времени были уже практически готовы новый мост через Неман и автобан к нему на российской стороне.

Срок сдачи пункта пропуска неоднократно переносился по разным причинам. Официально "Дубки", оснащенные самым современным оборудованием, были сданы в эксплуатацию в конце прошлого года. Но работать объект сможет лишь тогда, когда откроется такой же на другом берегу Немана, в сопредельной стране. Однако в график работ на территории Литвы серьезные коррективы внесла природа.

В Калининградской области рассчитывают на скорейшее открытие пункта пропуска в Дубках с литовской стороны. По словам губернатора Антона Алиханова, это существенно улучшит ситуацию с грузоперевозками через российско-литовскую границу. С весны прошлого года из-за эпидемических ограничений, введенных странами Евросоюза, значительно возросла нагрузка на калининградские пункты пропуска. Если за первое полугодие 2020 года через посты Калининградской областной таможни в обе стороны проследовало 110 тысяч грузовых автомобилей, то с января по июнь 2021-го - уже более 124 тысяч.

Из-за эпидемических ограничений Евросоюза нагрузка на калининградские пункты пропуска значительно возросла

Давно перегружен МАПП "Чернышевское - Кибартай". В пиковые периоды таможня оформляет здесь до 460 транспортных средств в сутки при проектной пропускной способности 300. Весной на "Чернышевском" возникли очереди из сотен фур из-за сбоя в работе информационных систем в Литовской Республике, затем - из-за дорожного ремонта в сопредельной стране.

Страдает от грузового трафика и приграничный Советск - пункт пропуска расположен в городской черте, фуры идут прямиком по историческому памятнику, главному символу бывшего Тильзита, - мосту Королевы Луизы, соединяющему два берега Немана. Закрыть на капитальный ремонт мост, построенный к столетию Тильзитского мира, можно будет только после открытия "Дубков".

Кстати

МИД России намерен помочь калининградским транспортникам решить давнюю проблему польских "дозволов" - разрешений на въезд грузовых автомобилей, которые необходимо ежегодно запрашивать в министерстве транспорта соседней страны.

Обойтись без польских разрешений помогут два альтернативных варианта: паромные грузоперевозки из Калининграда в порты Германии и контрейлерные перевозки, которые планируется опробовать осенью этого года, как сообщили в пресс-службе регионального правительства. Во втором варианте фуры перевозятся в специально оборудованных вагонах, не попадая под требования для автотранспорта, а после снятия с платформы могут самостоятельно следовать по автомобильным дорогам. По словам Антона Алиханова, ФТС России уже подготовлен проект порядка совершения таможенных операций в отношении контрейлерных перевозок.

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В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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