Полиция Петербурга задержала четырех человек после поножовщины

В Петербурге разгорелась массовая драка, в ходе которой мужчина был ранен ножом. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Конфликт произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Задержаны четверо участников драки, среди них один россиянин и трое граждан Узбекистана. Человек, получивший ножевое ранение, также является гражданином Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "хулиганство".