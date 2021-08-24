Проект "Минская инициатива" собрал художников из России, Украины и Беларуси

Двенадцать художников из России, Украины и Беларуси - по четыре человека от каждой страны - собрались вместе в рамках Международного гуманитарного проекта "Минская инициатива". Он родился в 2015 году как противовес обострению политических разногласий между Россией и Украиной.

Художники принимают участие в проектах "Минской инициативы" уже в третий раз: в 2017 году состоялся пленэр "Три Софии" - участники писали Софийские соборы Киева, Полоцка и Великого Новгорода, итог - 56 живописных работ. В 2019-м отправились в имение Ильи Репина Здравнево под Витебском, но темой второго пленэра стали не упоительные виды, которые так любил великий русский реалист, а люди, живущие рядом.

- В первых двух акциях работы создавались в технике "холст, масло", - рассказала куратор проекта "Минская инициатива" Тамара Носенко (Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества). - В этом году к участию пригласили графиков, которые работают в разных техниках, объединенных термином "станковая живопись" - офорт, монотипия, линогравюра, литография.

Станковая - потому что требует специальных печатных станков. Их вместе с мастерскими предоставила Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени Штиглица, и это позволило объединить традиции и современность, ведь технике создания гравюр - несколько веков, а компьютерным технологиям - всего лишь несколько десятилетий.

Петербург - город мостов - не мог не отразиться в замыслах участников. У Романа Штаера из Украины использованы образы грифонов - и на ум приходит Банковский мостик через канал Грибоедова. Его землячка Татьяна Очередько создает в технике монотипии изображение моста через Фонтанку. Но вот у ее сестры-близнеца Катерины Очередько мост - это прежде всего связи между людьми, герои ее работы держат на пальцах множество нитей, петли которых - опоры и перила прочной переправы. У Евгении Суховерховой тоже вполне реальный мост - ангелы стерегут столетнюю переправу в самом маленьком городе Беларуси Дисне.

Но одновременно он напоминает колесо офортного станка. А у петербурженки Елены Прудниковой - не мост, а мостки. "У меня дедушка родом из Беларуси, и идея моей работы - показать родственные связи, - рассказывает она. - Деревья тянутся к небу, а ветви и корни образуют силуэты людей. Все в мире связано". Всеволод Швайба из Беларуси работает в редчайшей технике литографии - рисунок будет перенесен на специальный отшлифованный камень. Его мосты - ментальные, его героини выстроились друг напротив друга, это противостояние - и объединение. Но, как признаются участники акции, о политике они не говорят.

Участники проекта уже писали Софийские соборы Киева, Полоцка и Великого Новгорода, итог - 56 живописных работ

Очному этапу акции "Мосты" предшествовала большая подготовительная работа. Участники общались удаленно, обменивались идеями и мнениями, и каждый готовил свой эскиз, держа в голове сверхзадачу. Все 12 работ впоследствии объединят в мульмедийный блок - оцифруют и "оживят" с помощью анимации и современных компьютерных технологий. Идею поддержит музыка.

Кстати

Создание работ в рамках акции "Мосты" станет основой короткометражного документального фильма, который снимается при поддержке петербургского отделения Союза кинематографистов России. Фильм будет представлен вместе с мультимедиа и выставкой на втором этапе акции осенью текущего года. Планируется также, что его увидят участники XV юбилейного Форума творческой и научной интеллигенции СНГ, который состоится в декабре 2021 года.