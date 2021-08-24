Регионы Северо-Запада вышли в лидеры по доходам от лесного хозяйства

Четыре региона Северо-Запада вошли в число 13 субъектов РФ, которые смогли заработать на лесах больше средств, чем потратили на них. Как подсчитал Рослесинфорг, общие доходы СЗФО от зеленого золота в 2020 году составили 15,8 миллиарда рублей. По этому показателю округ вышел на первое место в стране. Но в подавляющем большинстве регионов лесное хозяйство остается убыточным.

В СЗФО расходы на развитие лесхоза окупились только в Вологодской и Ленинградской областях, Республике Коми (в каждом из этих регионов заработано порядка трех миллиардов рублей) и на Новгородчине - 0,9 миллиарда. Годом ранее в список из десяти прибыльных лесных регионов страны от Северо-Запада входили Архангельская область, Вологодчина и Коми с общим доходом 13,7 миллиарда. Отметим, что речь идет не о налоговых поступлениях от леспрома, а о плате за различные виды использования лесов.

- По лесным доходам Северо-Западный федеральный округ более десяти лет обгоняет остальные округа. Следом традиционно идет Сибирь, а всего в 2020 году регионы России заработали на лесе 61,7 миллиарда рублей. Таким образом, доходная часть регионов Северо-Запада составила четверть от всей фактической платы за использование лесов в казну государства, - сообщил "РГ" директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Годовой лесной доход СЗФО на 12 процентов превысил расходы, которые составили 14 миллиардов рублей. Но соотношение между ними в регионах разное. К примеру, вологодские леса принесли в казну почти в два раза больше средств, чем было на них потрачено. А самый маленький доход от лесхоза получил Ненецкий автономный округ - 81 миллион рублей. Это объясняется отсутствием в регионе участков под аренду для заготовки древесины, сбора дикоросов или строительства инфраструктуры. НАО зарабатывает только на продаже насаждений для нужд населения. Чуть лучше обстоят дела в Калининградской и Мурманской областях, где леса принесли 127 миллионов и 150 миллионов рублей соответственно. При этом доходная часть от лесхоза по сравнению с 2019 годом подросла во всех регионах СЗФО.

Важно, что при подсчетах расходов учитываются средства, потраченные на развитие лесного хозяйства из федерального и региональных бюджетов, отмечают в Рослесинфорге. Доходы от эксплуатации зеленых ресурсов распределяются между центром и регионами в пропорции 15:8.

Чтобы заработать на лесе, его необязательно только рубить. Заготовка древесины - главный, но не единственный источник: она приносит 65 процентов дохода. Еще 21 процент дает использование лесных участков под разработку месторождений полезных ископаемых. В лесах строят и эксплуатируют дороги, линии электропередач и связи, трубопроводы и другие инфраструктурные объекты - за это также предусмотрена плата, которая составила семь процентов годового дохода. Еще три процента зарабатывается на устройстве объектов для отдыха и туризма - от кемпингов до лыжных трасс. Охота, сбор грибов, ягод и орехов, пчеловодство и рыболовство тоже вносят свою небольшую долю в лесной доход.

Но леса требуют и больших расходов: на восстановление, создание запаса семян, закупку техники и оборудования, уход за деревьями, борьбу с пожарами и вредителями, удобрение почвы, финансирование лесничеств и так далее.

Повышение доходности стало одной из целей принятой недавно Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года. В ней указано, что этого можно достичь за счет многоцелевого использования лесов, а также установления цен на древесину с учетом ее рыночной стоимости.

По доходам от леса округ занял первое место в стране

Как отмечается в стратегии, в СЗФО сосредоточено более 17 процентов расчетной лесосеки страны. По данным за 2019 год, фактический объем заготовки ликвидной древесины в регионах округа составил более 58 миллионов кубометров, или 47 процентов расчетной лесосеки. Половина северо-западных лесов - почти 57 миллионов гектаров - передана в аренду, в основном для заготовки.

Для увеличения налоговых поступлений от леспрома эксперты рекомендуют внедрять глубокую переработку, и здесь перед СЗФО открываются особенно заманчивые перспективы. Он отличается от других округов наличием полного комплекса лесных производств - благодаря большой ресурсной базе, развитой логистике и близостью к рынкам Петербурга и Москвы. По сценарию, изложенному в лесной стратегии, на Северо-Западе будут расширять производство почти во всех сегментах ЛПК - от фанеры до деревянного домостроения. Новые мощности по выпуску пиломатериалов, фанеры, плит и топливных гранул создаются в Архангельской области и Карелии. Ленинградская область планирует открыть производство пелет и домокомплектов из дерева.

По расчетам к 2030 году лесной комплекс СЗФО будет приносить в федеральный и региональные бюджеты 53 миллиарда рублей налогов - на 20 миллиардов больше, чем сейчас.

P.S.

Лесная промышленность и лесное хозяйство - разные понятия. Как отметил при обсуждении стратегии министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, леспром показывает хорошую динамику роста: добавленная стоимость на товары выросла на 5,2 процента, занятость - на 23 процента. В то же время лесное хозяйство не демонстрирует такой динамики. В нем отмечается кадровый дефицит, большой разрыв между площадями восстановленного леса и утраченного в результате пожаров, болезней и вырубок. Стратегия развития лесного комплекса должна исправить ситуацию.