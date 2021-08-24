Российские рыбаки будут взвешивать уловы по-новому

Российская рыбодобывающая отрасль должна перейти на другую систему определения объемов выловленной рыбы. С 1 сентября 2021 года вступает в действие новая редакция "Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна". Согласно этому документу, поднятый на борт судна улов должен быть либо взвешен, либо обмерен в мерном бункере (объемно-весовой метод), либо пересчитан поштучно. Новшество вызвало нешуточные споры среди ученых, экологов и представителей бизнеса.

До сих пор в России, как и в ряде европейских стран, для определения объема улова использовался способ, основанный на применении переводных коэффициентов (ПК). Он заключается в определении массы рыбы-сырца, направленной на переработку, путем умножения веса готовой продукции на переводной коэффициент, зависящий от вида рыбы и от того, какая продукция из нее выпущена. Для запасов трески и пикши Баренцева и Норвежского морей, которые находятся в совместном управлении России и Норвегии, переводные коэффициенты ежегодно утверждались Смешанной российско-норвежской комиссией.

Из новой редакции правил пункт о переводных коэффициентах исключен. Однако ни в одном из отраслевых документов не указано, каким образом и с помощью какого оборудования предстоит взвешивать рыбу.

Теоретически взвешивание выглядит так. Трал с несколькими десятками тонн рыбы нужно поднять на борт, вывалить из него рыбу на палубу или внутрь судна. Поскольку в трале будет четыре-пять разных видов рыб, их нужно рассортировать по отсекам или контейнерам. Каждый вид предстоит взвесить на весах или обмерить в мерном бункере, а затем высыпать на транс-портер судовой фабрики, где производится рыбопродукция. Ее, в свою очередь, потом тоже надо взвесить.

Подобный способ учета потребует массы промыслового времени, считают рыбаки. Переоборудовать на судостроительных заводах сотни судов под установку на них "умных" механических сортировщиков, промышленных весов и мерных бункеров - задача тоже не из простых. Как минимум для этого придется надолго вывести рыбопромысловый флот из эксплуатации. А значит, рыбалка в Баренцевом море сильно сократится.

Новые правила рыболовства обсуждались около четырех лет. Но во всех обсуждаемых вариантах документа присутствовал пункт о переводных коэффициентах. Никто из участников обсуждения не ожидал, что он окажется изъятым.

Впрочем, речь не идет о полном отказе от взвешивания. Учет добытой рыбы с помощью переводных коэффициентов дает возможность искажать данные о реальном вылове, считает координатор программы по устойчивому морскому рыболовству Баренцевоморского отделения WWF Алексей Голенкевич. Это позволяет практиковать выброс за борт менее ценных частей улова - слишком мелкой или чересчур крупной рыбы, которая не попадает в отчетность о вылове.

Кроме того, по предположениям ученых, весьма значительными могут быть масштабы "подгонки" улова рыбы под конечный выход филе. В частности, из рыбы размером 34-40 сантиметров в Охотском море иногда может получиться всего лишь 12-15 процентов филе, а из рыбы непромыслового размера - и того меньше. Но если капитан сообщит, что из 100 тонн сырца выпущено лишь десять тонн филе, ему грозят проблемы. Не исключено, в судовом суточном донесении (ССД) нередко записывается улов, рассчитанный "в обратную сторону" по утвержденному коэффициенту из готовой продукции. И он, разумеется, будет меньше реального улова. Такое возможно и в Баренцевом море.

В Росрыболовстве заверили, что возможность использовать переводные коэффициенты в правилах будет сохранена

В мае участники Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) обратились в Минсельхоз РФ с инициативой ввести взвешивание уловов. В данном случае речь шла о минтае. Авторы обращения считают, что взвешивание позволит оперативно решить проблему выброса за борт погибшей под тяжестью взрослых особей молоди минтая. А значит, ресурс будет использоваться экономичнее. Представители ассоциации пояснили, что дальневосточники планируют инвестировать более миллиарда долларов в строительство нового флота и заинтересованы в устойчивости популяции минтая.

- Подобная практика уже более 20 лет используется при промысле минтая рыбопромышленными компаниями США в Беринговом море, где работают около 30 американских судов, - отметил Алексей Голенкевич. - В конце 90-х годов минувшего века там возникла проблема перелова минтая. С тех пор на американских судах рыба взвешивается с помощью конвейерных весов, что позволило стабилизировать запас биоресурса. Кроме того, на каждом судне действует система видеонаблюдения и работают два государственных инспектора.

Необходимо разработать и ввести автоматизированную систему определения объема уловов и параллельно работать над законодательной базой, считают эксперты. Это станет препятствием для выброса молоди. Но делать это следует взвешенно и без спешки. Чтобы снизить прилов молоди, предстоит усиливать селективность промысла, продолжая разработку и испытания новой траловой сортирующей системы. Пора также решить вопрос с наблюдателями. Сегодня в российском законодательстве не содержится требований о наблюдении в ходе промысла, не определены его порядок и правовое положение наблюдателей на рыбопромысловом судне. По мнению экспертов эти меры важно предусмотреть в обновляемом "Национальном плане действий по борьбе с незаконным, нерегулируемым и несообщаемым промыслом".

Тем временем

Союз рыбопромышленников Севера направил в Минсельхоз РФ и Росрыболовство письма с просьбой сохранить в новых правилах рыболовства пункт о переводных коэффициентах. Аналогичные обращения адресовали федеральным властям губернаторы Архангельской и Мурманской областей.

В ответном письме заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов согласился с доводами рыбаков о необходимости сохранить в правилах возможность использовать переводные коэффициенты - тем более что это предусматривают другие нормативные акты, регулирующие работу рыбной отрасли.