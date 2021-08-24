Территории Северо-Запада недосчитаются заготовленных кормов

В Северо-Западном федеральном округе продолжается заготовка кормов. Условия были не самые благоприятные - засушливое и аномально жаркое лето. На многих полях наблюдается выгорание трав, идет слабое отрастание, из-за чего возникли трудности со вторым и третьим укосом. Поэтому власти регионов вводят для аграриев дополнительные меры поддержки: возместят часть затрат на производство молока, строительство и ремонт объектов, покупку техники и оборудования.

В Минсельхозе России сообщили, что в субъекты уже перечислили 127,5 миллиарда рублей федеральных субсидий. Из них регионы довели до получателей 59,1 миллиарда рублей.

В Вологодской области первый урожай зеленой массы получили с озимой ржи, которой прошлой осенью засеяли более одной тысячи гектаров. Для выполнения намеченных планов аграрии использовали 220 тысяч гектаров кормовых угодий - многолетних трав на пашне, сенокосов.

Сельхозпроизводители уже смогли заготовить 14,4 центнера кормовых единиц на одну условную голову, что составляет чуть больше 60 процентов от плана. Это вызывает большие опасения, так как нехватка кормов может привести к снижению объемов производства. Зеленой массы на силос пока заготовлено чуть больше половины от необходимого объема. Снизилась и урожайность зерновых. Кроме летней засухи, есть еще проблема - рост цен на корма. Все это в конечном итоге влияет на себестоимость молока.

- Сейчас высокобелковые корма выросли в цене практически на 50 процентов. А они необходимы, чтобы поддерживать продуктивность животных. Кроме того, из-за аномальной жары снизились надои. Все это привело к тому, что себестоимость молока уже выросла в большинстве предприятий до 32 рублей за литр, а в некоторых и до 34 рублей, - сказал руководитель одного из сельхозпредприятий Александр Соломонов. - Следующие месяцы будут для хозяйств очень тяжелыми. Кормов может и не хватить.

Поэтому власти подготовили несколько предложений. Во-первых, увеличение базовой ставки на собственное производство молока до 2,07 рубля за килограмм. Во-вторых, предусмотрели дополнительно 200,3 миллиона рублей на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования, в-третьих, 72,2 миллиона рублей выделят на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Будет также увеличена ставка субсидий на поддержку собственного производства молока и мяса на сумму 500 миллионов рублей. Есть и другие преференции.

Таким образом, аграрии Вологодчины получат рекордный объем финансирования - 1,7 миллиарда рублей, что на 17 процентов больше соответствующего периода прошлого года.

А вот власти Ленинградской области пообещали не применять штрафных санкций к хозяйствам при невыполнении задания госпрограммы из-за погодных условий. Здесь также планируют увеличить финансовую поддержку аграриев.

В регионе уже скосили 108 тысяч гектаров, это 80 процентов к плану, но отставание от прошлого года есть. Средняя урожайность второго укоса - 58 центнеров с гектара, первого - 97. Заготовлено 225 тысяч тонн кормовых единиц, или 18,7 центнера на одну корову, что тоже меньше прошлогоднего периода, тогда было 23,6 центнера.

Однако план по заготовке сена перевыполнили хозяйства Волховского, Выборгского, Гатчинского, Киришского, Лодейнопольского, Лужского и Сланцевского районов. Хозяйства Выборгского и Приозерского районов перевыполнили план по заготовке сенажа: 136 и 106 процентов соответственно.

Идет заготовка и в Республике Коми. До конца августа в северных районах и до середины сентября фермерам предстоит скосить однолетние культуры на площади в три тысячи гектаров. В среднем для каждой коровы заложили почти 15 центнеров сена, или 59 процентов от плана, сенажа - почти 39 тысяч тонн, силоса - 26 тысяч тонн. Из-за жаркого лета приходится выкашивать большие площади, в том числе и подсолнухи. Ими разбавляют семенной материал. У селян уже 2,6 тысячи рулонов сенажа - это около 1,3 тысячи тонн, почти тысяча рулонов, или около 300 тонн, сена и 3,6 тысячи тонн сочных кормов. Но по сравнению с прошлым годом сена заготовили меньше. Как отметили в министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, вопрос нехватки будут решать за счет переходящих остатков кормов прошлого года, а также дополнительных кормов.

В лидерах по заготовке кормов в СЗФО - Ненецкий автономный округ (91 процент), Республика Коми (75,9), Вологодская область (73,3 процента).

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Российской Федерации:

- В 2021 году посевная площадь составила порядка 80 миллионов гектаров. Увеличены посевы пшеницы, подсолнечника, гречихи, сахарной свеклы. Уже намолочено порядка 80 миллионов тонн зерновых. Рассчитываем на достойный урожай, который позволит обеспечить внутренний рынок и реализовать внешнеторговый потенциал.